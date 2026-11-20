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Hàn Quốc cảnh báo về 5 lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng trong phần mềm máy chủ web NGINX, được sử dụng trên gần 30% số website toàn cầu, trong đó có những lỗ hổng cho phép tin tặc thực thi mã từ xa mà không cần xác thực. Đáng chú ý, 4 trong số 5 lỗ hổng này được phát hiện nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, công ty an ninh mạng Theori của nước này ngày 19/11 cho biết đã phát hiện 5 lỗ hổng có khả năng thực thi mã từ xa (RCE) trong NGINX, phần mềm được sử dụng rộng rãi để xử lý lưu lượng truy cập và kết nối máy chủ của các website, ứng dụng và dịch vụ điện toán đám mây.

Cả 5 lỗ hổng đều được đánh giá ở mức nghiêm trọng, với điểm rủi ro 9,2/10 theo hệ thống đánh giá lỗ hổng phổ biến CVSS 4.0.

Các lỗ hổng mang tên gọi chung “nginx2Root” có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã tùy ý trên máy chủ bị ảnh hưởng mà không cần đăng nhập hoặc xác thực.

Đặc biệt, khi kết hợp với một lỗ hổng riêng biệt trong nhân hệ điều hành Linux, các điểm yếu này có thể tạo điều kiện để tin tặc nâng quyền lên cấp quản trị cao nhất (root), qua đó kiểm soát toàn bộ máy chủ.

Một trong những lỗ hổng được phát hiện đã tồn tại từ năm 2015, thời điểm NGINX bắt đầu hỗ trợ giao thức HTTP/2, nhưng không được nhận diện trong khoảng 11 năm.

Theo tổ chức nghiên cứu công nghệ web W3Techs, NGINX hiện được sử dụng trên khoảng 29,7% số website toàn cầu có xác định máy chủ web. Tại Hàn Quốc, tỷ lệ này lên tới 58,9%.

Đáng chú ý, 4 trong số 5 lỗ hổng được phát hiện nhờ nền tảng bảo mật AI tự động Xint do Theori phát triển. Hệ thống đã phân tích khoảng 50.000 dòng mã nguồn NGINX và xác định các điểm yếu trong khoảng 1 giờ 30 phút.

Sau đó, các nhà nghiên cứu mất khoảng 10 phút để xây dựng mô hình chứng minh khả năng khai thác lỗ hổng.

Theori đã thông báo các phát hiện cho F5, doanh nghiệp Mỹ phát triển NGINX, đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Amazon Web Services, Microsoft và Google để triển khai biện pháp khắc phục.

Ngày 19/11, Cơ quan An ninh Internet Hàn Quốc (KISA) cũng phát cảnh báo, khuyến nghị các cơ quan, doanh nghiệp sử dụng NGINX kiểm tra phiên bản và cấu hình máy chủ, đồng thời nhanh chóng cài đặt các bản cập nhật bảo mật. KISA công bố những phiên bản đã được khắc phục đối với cả bản mã nguồn mở và sản phẩm thương mại NGINX Plus.

Phát hiện trên cho thấy AI đang mở rộng khả năng nhận diện các điểm yếu bảo mật trong những phần mềm được sử dụng rộng rãi, đồng thời đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực phòng vệ mạng trước nguy cơ các công cụ tương tự bị lợi dụng cho mục đích tấn công./.