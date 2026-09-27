Hàn Quốc phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài

Bán dẫn là lĩnh vực đáng chú ý nhất trong các vụ việc được phát hiện, trong bối cảnh Hàn Quốc đang giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Công nghệ bán dẫn không chỉ là ngành xuất khẩu chủ lực mà còn được Seoul xác định là lĩnh vực chiến lược gắn với an ninh kinh tế quốc gia. (Ảnh: Yonhap News)

Hàn Quốc đã phát hiện 107 vụ rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài trong 5 năm qua, trong đó khoảng 40% liên quan đến lĩnh vực bán dẫn và 31 vụ liên quan các công nghệ được xếp vào nhóm công nghệ lõi quốc gia. Điều này cho thấy những thách thức ngày càng lớn đối với việc bảo vệ công nghệ chiến lược của Hàn Quốc.

Theo tài liệu “Tình hình rò rỉ công nghệ công nghiệp ra nước ngoài năm 2026” do Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cung cấp cho quốc hội nước này, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) đã phát hiện 107 vụ trong giai đoạn 2021-2025, trong đó có 22 vụ được phát hiện trong năm 2021, 20 vụ năm 2022, 23 vụ năm 2023, 23 vụ năm 2024 và 19 vụ năm 2025.

Trong tổng số vụ trên, khoảng 40% liên quan đến công nghệ bán dẫn. Đáng chú ý, có 31 vụ liên quan đến công nghệ lõi quốc gia, tức những công nghệ được Hàn Quốc xác định có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Theo giới chức Hàn Quốc, số liệu trên chỉ phản ánh những vụ việc được cơ quan chức năng phát hiện, do đó quy mô thực tế của các vụ rò rỉ công nghệ có thể lớn hơn. Việc các công nghệ chiến lược bị đưa ra nước ngoài đang trở thành vấn đề được đặc biệt quan tâm trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa các nền kinh tế lớn ngày càng gay gắt.

Bán dẫn là lĩnh vực đáng chú ý nhất trong các vụ việc được phát hiện, trong bối cảnh Hàn Quốc đang giữ vị trí quan trọng trong chuỗi cung ứng chip toàn cầu. Công nghệ bán dẫn không chỉ là ngành xuất khẩu chủ lực mà còn được Seoul xác định là lĩnh vực chiến lược gắn với an ninh kinh tế quốc gia.

Trong thời gian qua, Hàn Quốc đã tăng cường các biện pháp bảo vệ công nghệ lõi, bao gồm việc nâng cao khả năng phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi đưa công nghệ quan trọng ra nước ngoài. Việc bảo vệ các công nghệ chiến lược cũng được đặt trong yêu cầu duy trì năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp chủ chốt, nhất là bán dẫn./.