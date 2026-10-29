Hàn Quốc phạt Google, Apple gần 48 triệu USD

Biểu tượng Google và Apple. Ảnh: AFP/TTXVN

Cụ thể, Google bị phạt 42,9 tỷ won (32 triệu USD), còn Apple chịu mức phạt 20,8 tỷ won (15,5 triệu USD). Cơ quan quản lý yêu cầu hai tập đoàn cho phép các nhà phát triển tại Hàn Quốc tích hợp liên kết thanh toán bên ngoài ngay trong ứng dụng, đồng thời cải thiện tính minh bạch của quy trình xét duyệt.

Theo kết quả điều tra, dù cho phép sử dụng hệ thống thanh toán của bên thứ ba, hai “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ vẫn áp mức phí hoa hồng lên tới 26% và hạn chế một số tính năng, trong khi không cho phép dẫn người dùng đến các trang web bên ngoài để thanh toán. Điều này khiến các nhà phát triển trên thực tế khó có lựa chọn nào khác ngoài hệ thống thanh toán nội bộ của hai tập đoàn.

Ủy ban cũng phát hiện các trường hợp trì hoãn xét duyệt ứng dụng mà không giải thích rõ lý do hoặc thời hạn xử lý. Riêng Apple bị cáo buộc thu phí hoa hồng đối với các nhà phát triển Hàn Quốc cao hơn so với tại các thị trường khác trong giai đoạn từ năm 2015 đến tháng 1/2023.

Nhiều năm qua, Hàn Quốc luôn kiểm soát chặt chẽ các hoạt động thương mại của những tập đoàn công nghệ nước ngoài hoạt động tại thị trường nội địa. Năm 2021, nước này trở thành quốc gia đầu tiên thực thi luật cấm các nhà vận hành kho ứng dụng ép buộc nhà phát triển sử dụng hệ thống thanh toán độc quyền.