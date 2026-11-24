Theo JCS, các máy bay Nga đã tiến vào khu vực trên vùng biển Nhật Bản gần đảo Ulleungdo, trước khi rời khỏi khu vực này.

Vụ việc đã buộc Seoul phải phát cảnh báo trên một hòn đảo và điều động các máy bay chiến đấu để ứng phó.

JCS khẳng định, các máy bay Nga không vi phạm không phận Hàn Quốc, trái ngược với thông tin trong cảnh báo khẩn cấp qua điện thoại di động do Bộ Nội vụ đưa ra trước đó.

Cơ quan này cũng đính chính một cảnh báo từ chính quyền địa phương, trong đó xác định nhầm các máy bay này là của Triều Tiên.

JCS cho biết, các máy bay quân sự Nga từng tiến vào khu vực này ngày 17/11.

Một máy bay chiến đấu F-15K của Không quân Hàn Quốc trở về căn cứ không quân Daegu sau khi xuất kích vào ngày 24/11. (Ảnh: Yonhap)

Trước đây, Mátxcơva từng tuyên bố khu vực KADIZ không đặt ra bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với các quốc gia khác, vì Seoul đã tự ý thiết lập một cách đơn phương.

Hàn Quốc yêu cầu các chuyến bay đi qua khu vực này phải thông báo trước, và thường điều động máy bay xuất kích ngay cả khi không phận nước này chưa bị xâm phạm.

Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần khẳng định mọi chuyến bay quân sự của Nga đều tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế về sử dụng không phận.