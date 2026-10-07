Hàn Quốc nói Ukraine xin lỗi 'chưa thỏa đáng' về vụ binh lính Triều Tiên

Theo Yonhap, Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun ngày 6/10 xác nhận tại phiên điều trần trước quốc hội rằng phía Ukraine đã xin lỗi vì công khai thông tin chuyển giao binh lính Triều Tiên, nhưng không tiết lộ cụ thể Kiev đã xin lỗi thế nào.

"Tôi đã liên tục trao đổi với Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha về vấn đề này và ông ấy đã bày tỏ sự khó khăn về tình hình. Ông ấy cũng gửi lời xin lỗi, nhưng mức độ này khác với những gì chúng tôi kỳ vọng, nên chúng tôi dự định sẽ có các biện pháp kiên quyết hơn", ông Cho cho biết.

Ngoại trưởng Cho tiết lộ rằng những biện pháp đang được cân nhắc bao gồm việc triệu hồi đại sứ Hàn Quốc tại Ukraine Park Hee-chang về nước. Bên cạnh đó, ông Cho nói hai bên ngay từ đầu đã thỏa thuận sẽ giữ bí mật về vụ bàn giao 2 binh lính Triều Tiên để bảo vệ các quân nhân này và gia đình của họ, nhấn mạnh rằng chính Ukraine là bên đề nghị bảo mật.

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun. Ảnh: Yonhap

Khi được hỏi về lý do Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky công khai thông tin về việc chuyển giao, Ngoại trưởng Hàn Quốc nhận định rằng nhà lãnh đạo Ukraine "muốn chứng minh với Liên Hiệp Quốc rằng Ukraine đã hành xử đúng mực".

Hiện giới chức Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về thông tin của Hàn Quốc.

Vào ngày 23/9, Tổng thống Zelensky đã tiết lộ tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc về việc chuyển giao 2 lính Triều Tiên bị bắt giữ ở vùng biên giới Kursk của Nga cho Hàn Quốc. Động thái này đã khiến Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung không hài lòng, đồng thời chỉ trích Kiev vì vi phạm thỏa thuận bảo mật giữa hai nước.

Theo Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, việc Ukraine phủ nhận thỏa thuận giữ bí mật về việc bàn giao binh lính Triều Tiên đã làm tổn hại nghiêm trọng niềm tin giữa hai chính phủ, đồng thời tạo ra ảnh hưởng tiêu cực với quan hệ song phương.