Hàn Quốc nói Triều Tiên phóng 'vật thể chưa xác định' ra vùng biển phía đông

Theo hãng tin Yonhap, Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc (JCS) ngày 20/9 đã thông báo về việc Triều Tiên vừa phóng "một vật thể chưa xác định" ra vùng biển phía đông, nhưng chưa cung cấp thêm thông tin cụ thể về vụ việc.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nhật Bản nhận định vật thể do Bình Nhưỡng vừa phóng là một tên lửa đạn đạo, được triển khai vào khoảng 15h giờ địa phương chiều 20/9. Tên lửa này rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) của Nhật Bản. Giới chức Tokyo cũng kêu gọi tàu thuyền không tiếp cận mọi vật thể rơi trên biển, mà cần báo cho Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản hoặc các cơ quan chức năng liên quan.

Một vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên. Ảnh: Yonhap

Vụ phóng mới xảy ra khoảng một tuần sau khi Triều Tiên bắn nhiều tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ khu vực Wonsan ra biển vào ngày 12/9, động thái được cho là nhằm phản đối cuộc tập trận quân sự ba bên giữa Seoul, Washington và Tokyo.

Thông tin về vụ phóng được đưa ra trong bối cảnh tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục căng thẳng. Trong ngày 19/9, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ đạo lực lượng pháo binh nước này phải duy trì năng lực tấn công “tập trung và có sức phá hủy mạnh nhất”, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục hiện đại hóa các loại vũ khí tấn công và phòng thủ.

Vào ngày 17/9, Thứ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Kang Il cũng cho rằng sự gia tăng hợp tác quân sự giữa Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản là một trong những nguyên nhân khiến Bình Nhưỡng phải củng cố lực lượng răn đe.