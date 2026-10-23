Hàn Quốc nói Triều Tiên gài 960.000 quả mìn ở biên giới

Các binh sĩ Triều Tiên được cho là đang xây dựng các tuyến đường chiến thuật và hàng rào gần khu vực biên giới. Hình ảnh này được ghi lại từ đảo Ganghwa - một hòn đảo nằm ở biên giới phía tây của Hàn Quốc - vào ngày 22/10. (Ảnh: Yonhap)

Thông tin trên được quân đội Hàn Quốc báo cáo với quốc hội nước này, và được xác nhận bởi văn phòng của một số nghị sĩ thuộc các ủy ban tình báo - quốc phòng của Quốc hội Hàn Quốc.

Trước đó, các chuyên gia ước tính có khoảng 2 triệu quả mìn được gài trên khắp khu phi quân sự, bao gồm cả mìn của lực lượng Hàn Quốc.

Triều Tiên đã đẩy mạnh chiến dịch củng cố phòng tuyến vào tháng 4/2024, sau khi tái định nghĩa quan hệ liên Triều là mối quan hệ giữa “hai quốc gia thù địch”.

Bên cạnh việc rải mìn, quân đội Triều Tiên còn tiến hành phát quang cây cối, dựng rào chắn, xây dựng các tuyến đường chiến thuật và lắp đặt hàng rào thép gai dọc theo biên giới.

Bình Nhưỡng cũng đã cắt đứt các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối hai miền bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả các tuyến dọc theo hành lang Gyeongui và Donghae.

Ngày 21/9, một binh sĩ Hàn Quốc đã bị thương nặng khi một quả mìn của Triều Tiên phát nổ ở phía nam Đường phân định quân sự, cho thấy những rủi ro từ hoạt động rải mìn trên quy mô lớn.

Căng thẳng quân sự cũng leo thang khi các binh sĩ Triều Tiên - trong lúc thực hiện công tác củng cố phòng tuyến - đã nhiều lần vượt qua Đường phân định quân sự, buộc lực lượng Hàn Quốc phải đưa ra cảnh báo và nổ súng cảnh cáo.

Bình Nhưỡng đã phản đối các động thái đáp trả từ phía Seoul, cho rằng những phát súng cảnh cáo gây đe dọa đến sự an toàn của binh sĩ nước này.

Ngày 22/10, bà Kim Yo-jong - em gái Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un - cho biết, các biện pháp đối phó mới đã được áp đặt dọc theo toàn tuyến biên giới. Đồng thời, các hệ thống loa phóng thanh hướng về phía Hàn Quốc cũng sẽ sớm được đưa vào trạng thái sẵn sàng trong vài ngày tới, báo hiệu khả năng nối lại các hoạt động phát thanh tuyên truyền qua biên giới.

Mới đây nhất, Hàn Quốc đã nhắc lại đề nghị tổ chức các cuộc đàm phán quân sự với Triều Tiên nhằm thảo luận về những quan điểm khác biệt liên quan đến vị trí biên giới giữa hai miền, với hy vọng xoa dịu căng thẳng.

"Vẫn còn những nhận thức khác biệt về Đường phân định quân sự”, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Kim Hong-cheol phát biểu trong một cuộc họp báo ngày 23/10. “Do đó, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chính thức đề xuất tổ chức các cuộc đàm phán quân sự liên Triều với phía Triều Tiên nhằm cùng xác minh vị trí của Đường phân định quân sự trên đất liền, khôi phục các đường dây liên lạc quân sự và thảo luận về các biện pháp ngăn ngừa va chạm ngoài ý muốn dọc theo biên giới”.

Ông Kim cho biết, một cuộc đối thoại ba bên với sự tham gia của Bộ Tư lệnh Liên Hợp Quốc (UNC) - cơ quan quản lý và thực thi Hiệp định Đình chiến tại khu vực biên giới - cũng là một phương án có thể cân nhắc.

Theo Hiệp định đình chiến ký năm 1953, UNC và Triều Tiên đã lắp đặt 1.292 cột mốc dọc theo Đường phân định quân sự để đánh dấu đường ngừng bắn. Tuy nhiên, phần lớn các cột mốc này đã xuống cấp hoặc mất dấu theo thời gian. Hiện chỉ còn khoảng 200 cột mốc có thể nhận diện được.