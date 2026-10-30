Hàn Quốc, Nhật Bản theo dõi việc Triều Tiên phóng tên lửa

Màn hình tivi tại ga Seoul ở thủ đô Seoul (Hàn Quốc) ngày 29/10/2026 phát bản tin về việc Triều Tiên phóng khoảng 10 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía vùng biển phía đông bán đảo Triều Tiên. (Ảnh: Yonhap/TTXVN phát)

Yonhap dẫn thông báo của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết, đây là các vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, được thực hiện từ khu vực Wonsan ở bờ biển phía đông của Triều Tiên, vào khoảng 12 giờ 30 phút (giờ Hàn Quốc). Quân đội Hàn Quốc đã tăng cường hoạt động giám sát và cảnh giới, đề phòng khả năng các vụ phóng bổ sung.

Hàn Quốc cùng Mỹ và Nhật Bản trao đổi chặt chẽ, duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó. Cùng ngày, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết, vật thể được phóng có thể là tên lửa đạn đạo và đã rơi xuống biển. Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận phát hiện vụ phóng một loại vũ khí được cho là tên lửa đạn đạo của Triều Tiên.

Trước đó, ngày 28/10, các nước Hàn Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Anh, Australia, New Zealand, cùng Liên minh châu Âu (EU) ra tuyên bố chung khẳng định lại cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, kêu gọi các nước thực hiện đầy đủ các nghị quyết trừng phạt liên quan của Liên hợp quốc.

Bộ Tài chính Mỹ cũng công bố các biện pháp trừng phạt đối với 10 cá nhân và một tổ chức bị cáo buộc liên quan đến hoạt động hỗ trợ người lao động Triều Tiên trong ngành công nghệ thông tin làm việc với các doanh nghiệp Mỹ. Theo Bộ Ngoại giao Nhật Bản, dự thảo nghị quyết “Các bước chung hướng tới một thế giới không có vũ khí hạt nhân”, do Chính phủ Nhật Bản đệ trình đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua, với sự ủng hộ của 150 quốc gia.