Hàn Quốc nhấn mạnh giải pháp 'giỏ đa chiều' trong quan hệ liên Triều

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Ngày 17/9, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young khẳng định việc nối lại đối thoại với Triều Tiên sẽ không thể thực hiện nếu ngay từ đầu đặt điều kiện phi hạt nhân hóa.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, phát biểu trên được ông Chung Dong Young đưa ra trong bài diễn văn khai mạc tại một diễn đàn học thuật do Bộ Thống nhất Hàn Quốc tổ chức với chủ đề chung sống hòa bình với Triều Tiên.

Tại diễn đàn, ông Chung nhấn mạnh cách tiếp cận coi việc phi hạt nhân hóa là điều kiện tiên quyết sẽ khiến mọi nỗ lực đối thoại không thể khởi động.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc cũng cho rằng sẽ khó đạt được bước đột phá trong quan hệ liên Triều cũng như trong việc thiết lập nền tảng chung sống hòa bình lâu dài chừng nào hệ thống đình chiến còn tồn tại.

Ông Chung nhắc lại quan điểm của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung rằng cần thay thế cơ chế đình chiến hiện nay bằng một chế độ hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Để đạt được nền hòa bình lâu dài, ông Chung Dong Young đề xuất cách tiếp cận “giỏ đa chiều.”

Theo đó, nhiều vấn đề có liên quan và bổ trợ lẫn nhau được xử lý đồng thời, bao gồm chấm dứt chiến tranh Triều Tiên, thể chế hóa việc chung sống hòa bình, bình thường hóa quan hệ giữa Triều Tiên và Mỹ, ngăn chặn chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng và khôi phục hợp tác kinh tế liên Triều.

Kể từ khi nhậm chức tháng Sáu năm ngoái, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã nhiều lần bày tỏ thiện chí với Bình Nhưỡng nhằm cải thiện quan hệ song phương.

Trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh 15/8 vừa qua, ông Lee Jae Myung đã đề xuất hai miền Triều Tiên bắt đầu thảo luận về việc chính thức chấm dứt tình trạng chiến tranh kéo dài nhiều thập kỷ, đồng thời bàn về các biện pháp thực tế nhằm ngăn chặn sự phát triển chương trình hạt nhân Triều Tiên, với cam kết thúc đẩy một chế độ hòa bình trên bán đảo./.