Hàn Quốc nghiên cứu smartphone chống nghiện dành cho thanh thiếu niên

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin vừa đưa ra đề xuất thành lập một bộ phận chuyên trách trực thuộc Bộ Giáo dục để nghiên cứu phát triển loại điện thoại thông minh (smartphone) dành riêng cho thanh thiếu niên với sự hỗ trợ của chính phủ.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đề xuất này được đưa ra trong bối cảnh mối lo ngại về tình trạng trẻ em nghiện các thiết bị kỹ thuật số ngày càng gia tăng.

Bộ trưởng Choi Kyo-jin nhấn mạnh việc học sinh sử dụng thiết bị như vậy cần được thảo luận công khai giữa Bộ Giáo dục, Bộ Khoa học, các nhà sản xuất điện thoại thông minh, cũng như sự đồng thuận của 16 sở giáo dục khu vực và cộng đồng giáo dục.

Tại phiên chất vấn ở Quốc hội ngày 14/9, Nghị sĩ Kim Young-ho thuộc Đảng Dân chủ Hàn Quốc kêu gọi chính phủ thúc đẩy dự án này trước thực trạng trẻ em tiếp cận thiết bị thông minh ở độ tuổi ngày càng nhỏ.

Nhà chức trách tiết lộ dòng smartphone này sẽ mở rộng các “tính năng tiện ích” hỗ trợ việc học cho học sinh, đồng thời hạn chế những tính năng có thể gây nghiện hoặc dẫn đến sự phụ thuộc quá mức.

Theo TTXVN, ông Kim dẫn số liệu khảo sát cho thấy khoảng 60% học sinh lớp 2 đã sử dụng điện thoại thông minh, và tỷ lệ này tăng lên 95,7% ở học sinh lớp 6.

Ông Kim cũng trích dẫn kết quả khảo sát trên 52.000 phụ huynh, trong đó 98,1% số người được hỏi cho rằng cần có sự can thiệp của chính phủ, và 99,2% ủng hộ việc đưa vào sử dụng một thiết bị thay thế có các biện pháp bảo vệ dành cho trẻ em.

“Nếu Bộ Giáo dục có thể đảm bảo một thiết bị vừa cung cấp các tính năng hữu ích, vừa giảm thiểu nguy cơ nghiện thiết bị kỹ thuật số, thì chiếc điện thoại thông minh đầu tiên trên thế giới được thiết kế dành riêng cho thanh thiếu niên có thể được tạo ra thông qua cộng đồng giáo dục Hàn Quốc”, nghị sĩ này nói thêm.

Trên thực tế, việc phát triển điện thoại thông minh dành cho thanh thiếu niên không phải là một khái niệm hoàn toàn mới.

Tại Mỹ, một số doanh nghiệp đã thương mại hóa các dòng smartphone dành cho trẻ em và thanh thiếu niên với số lượng ứng dụng hạn chế, tính năng kiểm soát của phụ huynh, cũng như giới hạn quyền truy cập mạng xã hội hoặc internet.

Nghiện mạng xã hội làm tăng triệu chứng ADHD

Theo TTXVN, một nghiên cứu mới theo dõi hơn 11.000 thanh thiếu niên (từ 12 tuổi đến giữa tuổi vị thành niên) trong vòng 5 năm đã phát hiện ra một xu hướng rõ ràng: những thanh thiếu niên gặp khó khăn trong việc rời mắt khỏi mạng xã hội thường có nguy cơ gia tăng các triệu chứng của chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD) vào năm tiếp theo.

Được công bố trên tạp chí JAMA Network Open, nghiên cứu chỉ ra rằng vào những năm thanh thiếu niên có biểu hiện sử dụng mạng xã hội có vấn đề - chẳng hạn như liên tục nghĩ về nó hoặc khao khát được trực tuyến nhiều hơn - các triệu chứng ADHD của các em sẽ biểu hiện rõ nét hơn vào năm sau đó.

Chiều ngược lại (ADHD dẫn đến các vấn đề về mạng xã hội) lại yếu hơn và không nhất quán. Đáng chú ý, mô hình mạng xã hội dẫn đến triệu chứng ADHD xuất hiện mạnh mẽ hơn ở các bé trai.

Trong khi đó, các bé gái vốn đã có sẵn triệu chứng ADHD lại có xu hướng gặp nhiều rắc rối hơn với mạng xã hội.