Hàn Quốc: Nghi vấn gian lận thi cử bằng AI làm dấy lên yêu cầu hoãn kỳ thi đại học

Thí sinh tại một điểm thi đại học ở Daejeon, Hàn Quốc, ngày 13/11/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Các phương thức gian lận kết hợp AI với camera siêu nhỏ đã được chia sẻ trên nền tảng Telegram từ nhiều năm nay. Những thủ đoạn này có thể đã từng được sử dụng trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia của Hàn Quốc, thường được gọi là Suneung.

Theo The Korea Herald, ngày 15/11, chỉ vài giờ sau khi thí sinh đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế năm 2026 thừa nhận trên YouTube đã gian lận nhờ sự hỗ trợ của AI, một người dùng ẩn danh đã đăng tải trên diễn đàn trực tuyến DC Inside rằng người này từng sử dụng công nghệ AI để gian lận trong kỳ thi Suneung năm 2024 và nhờ đó trúng tuyển vào một trường y tại Seoul.

Trong bài đăng, người này viết: “Tôi đã mua một chiếc áo có gắn camera siêu nhỏ ngụy trang dưới dạng cúc áo thông qua một nhóm Telegram chuyên cung cấp dịch vụ gian lận thi cử bất hợp pháp. Trong lúc làm bài, tôi sử dụng điện thoại thông minh kết nối với camera để chạy phần mềm AI. Kết quả là tôi đạt điểm trung bình 98,6”.

Người này cũng cho biết: “Sau khi biết tin về vụ bê bối gian lận trong kỳ thi kế toán thuế gần đây, tôi đã thức trắng đêm vì lo sợ rằng mình cũng có thể bị phát hiện”.

Lời thú nhận trên xuất hiện ngay sau khi Han Won-seok, người đứng đầu kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế năm 2026, thừa nhận đã sử dụng camera siêu nhỏ, AI tạo sinh và điện thoại thông minh để lấy đáp án trong cả hai vòng thi quốc gia diễn ra vào tháng 4 và tháng 7.

Ở vòng thi đầu tiên, Han đạt 397,5/400 điểm, trả lời đúng 159 trong tổng số 160 câu hỏi trắc nghiệm. Anh đạt điểm tuyệt đối ở 3 trong 4 môn thi, trong đó có môn luật thuế cơ bản, vốn có điểm trung bình của các thí sinh khác chỉ là 30,18 điểm.

Lời thú nhận của Han đã gây chấn động tại Hàn Quốc, nơi các kỳ thi viết theo hình thức chuẩn hóa đóng vai trò then chốt trong việc tuyển chọn ứng viên cho nhiều ngành nghề khác nhau. Tuy nhiên, một số người dùng mạng cho rằng phương thức này không phải do Han phát minh và cũng không phải là thủ thuật gian lận duy nhất hiện nay. Họ cảnh báo những phương thức tinh vi hơn có thể tiếp tục xuất hiện.

Mimiminu, tên thật là Kim Min-woo, chủ sở hữu kênh YouTube chuyên về luyện thi đại học có 2,06 triệu người đăng ký, đã kêu gọi Bộ Giáo dục hoãn kỳ thi Suneung (kỳ thi năng lực học tập đại học). Anh cho rằng cần triển khai các biện pháp ngăn chặn, trước mắt là đối với những thủ đoạn gian lận vừa được phát hiện.

Trong một video gần đây đề cập vấn đề gian lận nhờ AI, Mimiminu cho biết: “Những thiết bị siêu nhỏ ngụy trang dưới dạng cúc áo hoặc vòng tay có thể được đeo trên người, kết hợp với AI để giải đề thi. Chúng có khả năng đưa ra đáp án đúng trong thời gian ngắn, đặc biệt là với các câu hỏi tương tự như những đề thi trước đây”.

Anh cho rằng hoãn kỳ thi Suneung là một phương án khả thi, đồng thời dẫn chứng những lần kỳ thi này từng bị lùi lịch trong quá khứ.

Mimiminu chia sẻ: “Kỳ thi Suneung từng bị hoãn chỉ một ngày trước khi diễn ra do trận động đất ở Pohang vào năm 2017. Năm 2020, kỳ thi cũng bị lùi lại hai tuần vì đại dịch COVID-19”.

Anh nhấn mạnh: “Quyết định cuối cùng thuộc về Bộ Giáo dục. Luật pháp cho phép thay đổi lịch thi. Tôi biết thời gian không còn nhiều, nhưng khả năng này vẫn cần được cân nhắc”.

Kỳ thi Suneung năm 2026 dự kiến diễn ra ngày 19/11.

Trong khi đó, Kang Sung-tae, người sáng lập nền tảng giáo dục Gongsin.com, được mệnh danh là “Thần học tập”, đã đặt câu hỏi về hiệu quả của các biện pháp mà cơ quan chức năng đang triển khai nhằm phát hiện kính thông minh tích hợp AI tại các điểm thi.

Trong một video mới đăng tải, Kang nhận định: “Các cơ quan chức năng chủ yếu kiểm tra những loại kính có gọng dày, thậm chí còn khuyên thí sinh nên đeo kính gọng kim loại. Tuy nhiên, kính thông minh hiện có rất nhiều kiểu dáng đa dạng, bao gồm cả những mẫu sản xuất tại Trung Quốc mà phần lớn mọi người ở Hàn Quốc vẫn chưa biết đến”.

Ông cho biết thêm: “Tôi đã cảnh báo từ nhiều năm nay rằng việc gian lận với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI) là điều khó tránh khỏi, và tôi tin rằng điều này cũng sẽ xảy ra trong kỳ thi Suneung năm nay. Tôi biết video này có thể gây ra tranh cãi, nhưng tôi hy vọng nó sẽ giúp các cơ quan chức năng nâng cao nhận thức và góp phần ngăn chặn những hành vi gian lận như vậy”.