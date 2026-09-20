Hàn Quốc nêu quan điểm sẽ không triển khai lực lượng quân sự tới khu vực Trung Đông

Hàn Quốc hiện vẫn đang duy trì sự hiện diện của hải quân ngoài khơi Somalia để thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển, đồng thời từ chối các lời kêu gọi từ Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc đóng vai trò quân sự tích cực hơn nhằm hỗ trợ Washington trong vấn đề Iran.

"Sẽ không có việc triển khai lực lượng dẫn đến việc tham gia hoặc bước vào chiến tranh. Tôi có thể khẳng định điều này rất rõ ràng. Chúng tôi sẽ không triển khai lực lượng quân sự dưới bất kỳ hình thức nào cho mục đích đó" - ông Lee phát biểu tại một cuộc họp báo.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung - Ảnh: Reuters

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng "cũng rõ ràng là chúng tôi cần thực hiện các biện pháp tối thiểu, giống như các quốc gia khác, để bảo vệ hoạt động vận tải thương mại và các lô hàng dầu thô, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân của mình".

Chính phủ Hàn Quốc đang xem xét khả năng triển khai quân sự tới eo biển Hormuz, mặc dù ý tưởng này không nhận được sự ủng hộ trong nước. Ông Trump từng chỉ trích Seoul vì điều mà ông gọi là sự hỗ trợ chưa thỏa đáng cho vấn đề Iran, đồng thời cắt giảm quy mô các cuộc tập trận chung giữa quân đội hai nước vào mùa hè này.