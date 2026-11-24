Ngày 23-11, Ủy ban Chống tham nhũng và Nhân quyền Hàn Quốc (ACRC) công bố mức thưởng từ 100 - 500 triệu won cho mỗi tin tố giác giúp phát hiện gian lận trong kỳ thi năng lực học thuật đại học (CSAT).

Số tiền thưởng tăng theo số người vi phạm bị phát hiện từ tin báo. Khi công bố đợt tiếp nhận tố giác ngày 19-11, ủy ban này từng ấn định mức thưởng tối đa 100 triệu won.

Thủ tướng Hàn Quốc Han Seong Sook thông báo loạt biện pháp ngăn chặn gian lận trong kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc tại cuộc họp báo ở Seoul ngày 17-11. Ảnh: AP

Theo ACRC, người thừa nhận hành vi gian lận của mình và cung cấp thông tin về những người cùng tham gia vẫn được nhận đủ tiền thưởng theo quy định, đồng thời có thể được giảm nhẹ hình phạt.

Ủy ban cho biết việc tăng thưởng nhằm khuyến khích người dân báo tin, qua đó bảo vệ tính công bằng và uy tín của kỳ thi.

Đợt tiếp nhận tố giác kéo dài từ ngày 20-11-2026 đến hết ngày 19-1-2027. Người dân có thể báo tin qua cổng thông tin trực tuyến, gửi thư hoặc đến trực tiếp ACRC.

Danh tính người tố giác được giữ bí mật. Nếu bị đe dọa đến tính mạng hoặc an toàn thân thể, họ có thể đề nghị cơ quan chức năng bảo vệ.

Hàn Quốc nâng mức thưởng trong bối cảnh gia tăng lo ngại về việc sử dụng thiết bị thông minh và trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận thi cử.

Tại kỳ thi CSAT ngày 19-11, Bộ Giáo dục Hàn Quốc ghi nhận 111 trường hợp nghi gian lận liên quan đến thiết bị điện tử.

Trong số này, 5 thí sinh bị phát hiện đã sử dụng thiết bị thông minh, trong đó có kính thông minh và camera siêu nhỏ. Ngày 23-11, Bộ Giáo dục cho biết sẽ đề nghị xử lý hình sự cả 5 trường hợp.

Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng cho biết sẽ duy trì kênh tiếp nhận thông tin trên trang điện tử của bộ để người dân có thể báo cả những vụ nghi gian lận ở các kỳ thi trước.

Trước kỳ thi năm nay, giới chức Hàn Quốc đã công bố kế hoạch kéo dài thời hạn cấm thi lại đối với người bị phát hiện gian lận từ 1 năm lên 10 năm.