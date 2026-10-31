Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản thiết lập đối tác ba bên Bắc Cực - Thái Bình Dương

Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Hyun, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio và Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu đã ký văn kiện trên bên lề Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Atlanta, bang Georgia (Mỹ).

Quan hệ Đối tác Ba bên Bắc Cực - Thái Bình Dương (TAPP) được thiết lập nhằm thúc đẩy hợp tác hàng hải tại khu vực Bắc Cực, đồng thời mở rộng phối hợp về kinh tế và an ninh. Ba nước dự kiến tăng cường trao đổi ở cấp chuyên viên, tập trung vào các hoạt động hàng hải, bảo đảm nguồn cung năng lượng và duy trì chuỗi cung ứng ổn định.

Sau lễ ký ngày 30/10, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio nhấn mạnh việc bảo vệ khu vực Bắc Cực - Thái Bình Dương là ưu tiên chung của Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ba bên cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục duy trì các cuộc tham vấn và cuộc họp ba bên ở tất cả các cấp.

Bên cạnh hợp tác tại Bắc Cực, ba ngoại trưởng tái khẳng định cam kết thúc đẩy phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên và thực hiện đầy đủ các nghị quyết liên quan của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong đó có những biện pháp ngăn chặn nguồn thu phục vụ các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng đồng thời đánh giá cao vai trò của Nhóm Giám sát trừng phạt đa phương (MSMT) trong nỗ lực ngăn chặn các hành vi né tránh trừng phạt.

Trong lĩnh vực an ninh kinh tế, ba bên phản đối các hành vi cưỡng ép kinh tế và việc sử dụng chuỗi cung ứng làm công cụ gây sức ép đồng thời rà soát hợp tác về lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR) và các nội dung được thống nhất tại cuộc tham vấn an ninh kinh tế ba bên ở Seoul ngày 15/10.

Cuộc gặp ngày 30/10 là lần thứ tư ngoại trưởng Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản họp ba bên trong năm nay, tiếp nối các cuộc gặp bên lề những hội nghị quốc tế tại Ankara, Philippines và New York. Việc tiếp tục duy trì cơ chế tham vấn được xem là một phần trong nỗ lực tăng cường phối hợp giữa ba nước trước những thách thức an ninh và kinh tế tại khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.