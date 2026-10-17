Hàn Quốc, Mỹ lần đầu tổ chức đối thoại '2+2' cấp cao về tài chính và tiền tệ

Từ trái sang, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Shin Hyun-song, Bộ trưởng Tài chính Lee Hyoung-il, Chủ tịch Fed Kevin Warsh và Thứ trưởng Tài chính Mỹ Francis Brooke tại cuộc họp ở Bangkok, ngày 16/10. (Nguồn: Yonhap)

Theo Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc, cuộc họp diễn ra tại Bangkok (Thái Lan), bên lề Hội nghị Bộ trưởng Tài chính Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20).

Tham dự cuộc họp có Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Lee Hyoung-il, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Shin Hyun-song, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh và Thứ trưởng Tài chính Mỹ Francis Brooke.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent không tham dự sự kiện tại Bangkok.

Các quan chức đã trao đổi về những diễn biến kinh tế gần đây, đồng thời thảo luận biện pháp tăng cường hợp tác kinh tế và tài chính song phương.

Bộ trưởng Lee Hyoung-il đánh giá cuộc họp có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là lần đầu tiên hai nước quy tụ các quan chức cấp cao từ cả cơ quan tài chính và cơ quan tiền tệ trong cùng một khuôn khổ đối thoại.

Một quan chức Bộ Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc cho biết cuộc họp nhằm tăng cường phối hợp giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ của hai nước.

Quan chức này nhấn mạnh việc thiết lập khuôn khổ hợp tác sẽ giúp Hàn Quốc và Mỹ ứng phó nhanh chóng, hiệu quả với những bất ổn tài chính từ bên ngoài thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan tài chính và tiền tệ.

Trước đó, ngày 13/10, Bộ trưởng Tài chính và Kinh tế Hàn Quốc Lee Hyoung-il đã họp trực tuyến với Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent. Hai bên tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác kinh tế và tài chính song phương.

(theo Yonhap)