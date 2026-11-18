Thông điệp được đưa ra tại cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc), bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC).

Quang cảnh cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung bên lề Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ở thành phố Thâm Quyến, ngày 18/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, tại cuộc gặp, Tổng thống Lee khẳng định hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên là lợi ích chung của cả hai nước. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc kỳ vọng hai bên sẽ cùng hợp tác mở ra giai đoạn chung sống hòa bình mới, đồng thời đề cao việc xây dựng quan hệ kinh tế bình đẳng, cùng có lợi làm nền tảng cho sự phát triển thực chất và bền vững của quan hệ đối tác chiến lược Hàn Quốc - Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẵn sàng tăng cường trao đổi và phối hợp với Seoul. Ông cũng lưu ý tầm quan trọng của việc duy trì ổn định và bảo đảm thông suốt các chuỗi sản xuất, cung ứng công nghiệp toàn cầu. Động thái này cho thấy hai bên đều coi trọng hợp tác kinh tế trong bối cảnh thương mại quốc tế đang có nhiều biến động.

Cuộc hội đàm kéo dài 34 phút, bắt đầu lúc 11h03 ngày 18/11 (giờ địa phương). Đây là cuộc gặp thượng đỉnh song phương thứ 3 giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Tổng thống Lee nhậm chức, sau các cuộc gặp tại Gyeongju (tháng 11/2025) và Bắc Kinh (tháng 1/2026). Hai bên nhất trí tận dụng dấu mốc kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027 để tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ song phương.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực mở rộng hợp tác với Bắc Kinh nhằm duy trì ổn định khu vực và bảo đảm lợi ích an ninh quốc gia. Việc lãnh đạo hai nước cùng đề cao lợi ích chung trên bán đảo Triều Tiên cho thấy vấn đề này tiếp tục giữ vai trò trọng tâm trong chương trình nghị sự Hàn Quốc - Trung Quốc.