Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh tư liệu: Yonhap/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết, trong hai ngày 16 - 17/11, tại Manila, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ tham dự các hoạt động cấp cao như Hội nghị cấp cao Hàn Quốc – ASEAN, Hội nghị cấp cao Hàn Quốc với các nước tiểu vùng sông Mekong, gồm Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cũng sẽ tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN+3 với sự tham gia của các nước ASEAN cùng Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản; đồng thời dự Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), diễn đàn quy tụ lãnh đạo 16 quốc gia trong khu vực. Sau đó, Tổng thống Lee Jae Myung sẽ tới Thâm Quyến tham dự Hội nghị cấp cao APEC và các sự kiện liên quan trong ngày 18 - 19/11.

Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Wi Sung Lac cho biết, thông qua các hoạt động song phương và đa phương, Tổng thống Lee Jae Myung mong muốn củng cố lòng tin, tăng cường hợp tác với các nhà lãnh đạo khu vực, đồng thời khẳng định vai trò và đóng góp của Hàn Quốc trong giải quyết những thách thức chung, như bảo đảm chuỗi cung ứng năng lượng, phòng chống tội phạm xuyên quốc gia và an ninh lương thực.

Theo ông Wi Sung Lac, Tổng thống Lee Jae Myung cũng dự kiến vận động các nước thành viên ASEAN và APEC ủng hộ chính sách chung sống hòa bình của Seoul đối với Triều Tiên, đồng thời truyền tải thông điệp tích cực về thúc đẩy hòa bình và ổn định trên Bán đảo Triều Tiên. Trước chuyến thăm, Tổng thống Lee Jae Myung khẳng định, Hàn Quốc mong muốn tăng cường quan hệ với ASEAN và chủ động hơn trong các nỗ lực duy trì ổn định khu vực.

Trả lời phỏng vấn tờ The Philippine Star của Philippines, Tổng thống Lee Jae Myung nhấn mạnh, Hàn Quốc đang thúc đẩy hội nhập kinh tế khu vực, góp phần hỗ trợ tăng trưởng và đổi mới sáng tạo tại ASEAN. Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho biết, hai bên đang tiến hành đàm phán nâng cấp Hiệp định thương mại tự do (FTA) Hàn Quốc - ASEAN, hướng tới bổ sung các quy tắc thương mại phù hợp với xu thế phát triển trong tương lai.