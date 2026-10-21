Hàn Quốc mở triển lãm về nghệ thuật, công nghệ và trí tuệ nhân tạo

Triển lãm mang tên “Lynn Hershman Leeson: First Person Plural” khai mạc ngày 21/10 tại Bảo tàng Nghệ thuật Seoul (SeMA), kéo dài đến ngày 21/2/2027.

Sự kiện giới thiệu hành trình sáng tác hơn sáu thập niên của nghệ sĩ, nhà làm phim người Mỹ Lynn Hershman Leeson, với các tác phẩm trải rộng từ hội họa, nhiếp ảnh, điêu khắc đến phim, sắp đặt đa phương tiện và nghệ thuật tương tác.

Đây là triển lãm cá nhân đầu tiên của bà tại một bảo tàng ở châu Á.

Ảnh: News seoul

Sinh năm 1941, Hershman Leeson được biết đến với những sáng tác đặt câu hỏi về bản sắc cá nhân, vai trò của công nghệ và ranh giới giữa con người với máy móc.

Từ những năm 1960–1970, bà đã quan tâm đến cách xã hội nhìn nhận cơ thể và danh tính phụ nữ. Về sau, các chủ đề này mở rộng sang internet, dữ liệu, thuật toán, hệ thống giám sát và công nghệ sinh học.

Ảnh: Gallery1 News seoul

Một tác phẩm tiêu biểu là “CybeRoberta” được phát triển vào năm 1996. Đây là một con búp bê robot có camera thay cho đôi mắt, kết nối với máy tính và có thể được điều khiển từ xa thông qua internet.

Người xem có thể sử dụng góc nhìn của búp bê để quan sát không gian xung quanh nó. Tác phẩm khiến vai trò giữa người quan sát và đối tượng bị quan sát trở nên khó phân biệt: người xem không chỉ nhìn vào một thiết bị mà còn sử dụng chính thiết bị đó để nhìn người khác.

Ảnh: Altmansiegel

Tên triển lãm “First Person Plural” có nghĩa là “ngôi thứ nhất số nhiều”, gợi đến đại từ “chúng ta”. Theo bảo tàng, cách đặt tên này nhấn mạnh quan niệm rằng bản sắc cá nhân không phải lúc nào cũng cố định, mà có thể thay đổi và mở rộng thông qua những mối quan hệ, trải nghiệm và môi trường công nghệ.

Tên tiếng Hàn của triển lãm sử dụng hình ảnh dấu ngoặc vuông để gợi ý nhiều phiên bản của cái tôi có thể được sao chép và tái cấu trúc trong môi trường kỹ thuật số.

Triển lãm được chia thành sáu phần, kết nối hành trình sáng tác của nghệ sĩ với những thay đổi của công nghệ qua từng thời kỳ.

Từ cơ thể, hình ảnh và mạng lưới dữ liệu đến trí tuệ nhân tạo và kỹ thuật chỉnh sửa sinh học, các tác phẩm cho thấy công nghệ không chỉ tạo ra công cụ mới mà còn tác động đến cách con người hiểu về chính mình.

Ảnh: Culturedmag

Trong thời đại AI có thể tạo hình ảnh, mô phỏng giọng nói và hỗ trợ con người xây dựng những hình ảnh trực tuyến khác nhau, các câu hỏi mà Hershman Leeson đặt ra từ nhiều thập niên trước càng trở nên gần gũi.

Thay vì đưa ra một câu trả lời duy nhất, triển lãm mời người xem tự suy ngẫm khi công nghệ ngày càng tham gia sâu vào cuộc sống, điều gì làm nên bản sắc của mỗi người?

Triển lãm diễn ra từ ngày 21/10/2026 đến 21/2/2027, mở cửa miễn phí cho tất cả khách tham quan.