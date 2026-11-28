Mở rộng phạm vi áp dụng và kéo dài thời hạn lưu trú

Bên cạnh visa du lịch nhập cảnh một lần, hai loại visa nhập cảnh nhiều lần là visa ngắn hạn nhập cảnh nhiều lần (C-3-9) và visa đại đô thị (C-3-91) đang mở rộng phạm vi đối tượng được xét cấp, với thời hạn sử dụng 5 hoặc 10 năm và thời gian lưu trú mỗi chuyến đi lên tới 90 ngày.

Người có thu nhập 8.000 USD được xin cấp visa 5 năm, lưu trú tối đa 30 ngày mỗi lần nhập cảnh; cư dân đô thị lớn được xin cấp visa 10 năm, lưu trú tối đa 90 ngày mỗi lần nhập cảnh.

Với nhóm đối tượng có mức thu nhập hàng năm từ 8.000 USD, hồ sơ chỉ cần nộp những giấy tờ chứng minh thu nhập hàng năm như bảng lương và sao kê tài khoản ngân hàng (trong vòng một năm gần nhất).

Đối với cư dân Hà Nội và TP.HCM, visa đại đô thị (C-3-91) có thời hạn sử dụng lên đến 10 năm. Riêng tại Đà Nẵng, thời hạn visa là 5 năm. Để đủ điều kiện đăng ký, người dân cần có thời gian cư trú tại địa phương từ một năm trở lên, được xác nhận thông qua Giấy xác nhận thông tin cư trú (mẫu CT07) do Công an cấp phường/ xã cấp. Với loại visa này, mỗi lần nhập cảnh, du khách được phép lưu trú tối đa 90 ngày, dài hơn đáng kể so với thời hạn 30 ngày của visa ngắn hạn thông thường.

Sự kết hợp giữa không gian văn hóa truyền thống và nhịp sống đô thị hiện đại. Ảnh: Korea Tourism Organization

Chính sách visa nhập cảnh nhiều lần còn áp dụng cho nhiều nhóm nghề nghiệp và hoàn cảnh khác.

Nhóm được xét cấp visa 10 năm gồm người làm nghề chuyên môn như bác sĩ, luật sư, kế toán viên được công nhận, giáo sư đại học; cử nhân tốt nghiệp đại học hệ 4 năm tại Hàn Quốc hoặc có bằng thạc sĩ trở lên ở nước ngoài; người từng nhập cảnh vào các nước OECD trong một năm gần nhất; và nhân viên cấp quản lý trở lên tại 100 doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam (đã làm việc một năm trở lên).

Kiến trúc hiện đại của tòa nhà Tri-bowl, Songdo Central Park (Ảnh: Korea Tourism Organization).

Nhóm được cấp visa 5 năm có phạm vi rộng hơn: công chức nhà nước, nhân viên hàng không - hàng hải có lịch trình bay định kỳ tới Hàn Quốc, người từng nhập cảnh Hàn Quốc trong một năm gần nhất, người trên 65 tuổi, hoặc người nghỉ hưu từ 55 tuổi có lương hưu trên 10 triệu đồng một tháng.

Đèo Bobaljae từ trên cao. Ảnh: Korea Tourism Organization

Chủ động lịch trình, giảm thủ tục phức tạp

Những điều chỉnh tích cực trong chính sách thị thực mang lại lợi ích thiết thực cho người Việt có nhu cầu sang Hàn Quốc thường xuyên. Nhờ loại bỏ rào cản thủ tục lặp lại, người đi công tác, học tập hoặc du lịch không cần xin cấp mới visa cho từng chuyến đi riêng lẻ, tránh phụ thuộc vào thời gian chờ xét duyệt hồ sơ.

Hơn nữa, quỹ thời gian lưu trú kéo dài từ 30 - 90 ngày mỗi lần nhập cảnh giúp du khách linh hoạt kết hợp nhiều mục đích trong cùng một hành trình, như công tác kết hợp tham quan, thăm thân nhân hoặc tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn. Qua đó, số lần chuẩn bị giấy tờ trong năm giảm đi đáng kể, giúp người sở hữu visa hoàn toàn chủ động kế hoạch di chuyển.

(Nguồn: Tổng cục du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam)