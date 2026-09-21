Hàn Quốc mở rộng trợ cấp nuôi con lên tới 200.000 won/tháng

Cha mẹ đưa trẻ nhỏ đi dạo trong công viên ở Seoul, Hàn Quốc. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Truyền thông Hàn Quốc cho biết, chương trình trợ cấp nuôi con trả trước được khởi động từ tháng 7/2025, nhằm tạm ứng khoản trợ cấp cho trẻ vị thành niên trong các gia đình đơn thân, sau đó tiến hành thu hồi từ người có nghĩa vụ cấp dưỡng. Trước đây, chỉ những hộ có thu nhập bằng hoặc thấp hơn 150% mức trung vị mới được hưởng chính sách. Với thay đổi lần này, bất kỳ gia đình nào có giấy xác nhận quyền nhận trợ cấp nuôi con và chưa được chi trả đều có thể nộp đơn.

Tính đến tháng 8 vừa qua, chương trình đã chi trả khoảng 23,1 tỷ won cho 8.188 gia đình và 12.924 trẻ vị thành niên. Mỗi trẻ có thể nhận tối đa 200.000 won/tháng (xấp xỉ 145 USD) cho đến khi đủ tuổi trưởng thành. Điều kiện tham gia bao gồm giấy xác nhận quyền nhận trợ cấp, chứng minh khoản trợ cấp trung bình ba tháng gần nhất thấp hơn mức hỗ trợ trả trước, đồng thời phải đang trong quá trình yêu cầu pháp lý hoặc nhờ Cơ quan Hỗ trợ Nuôi con tiến hành thu hồi khoản nợ.

Bộ trưởng Won Min Kyong nhấn mạnh: “Trợ cấp nuôi con là quyền cơ bản, thiết yếu cho sự sống và sự phát triển của trẻ. Chính phủ sẽ tăng cường truyền thông để mọi hộ gia đình đều biết đến chính sách, đồng thời siết chặt trách nhiệm của những người nợ trợ cấp nuôi con.”

Việc thay đổi chính sách này được đánh giá là bước đi quan trọng, thể hiện nỗ lực của Hàn Quốc trong việc tăng cường hệ thống an sinh xã hội, bảo đảm quyền lợi cho trẻ em trong các gia đình đơn thân và thúc đẩy sự công bằng trong xã hội.