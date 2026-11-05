Hàn Quốc mở rộng sứ mệnh quân sự đến gần eo biển Hormuz

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 5/11 thông báo kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị hải quân Cheonghae, lực lượng đang thực hiện nhiệm vụ chống cướp biển và bảo vệ tàu thương mại tại vịnh Aden, ngoài khơi Somalia.

Hình ảnh vệ tinh của Eo biển Hormuz. Ảnh: Wikipedia

Theo hãng thông tấn Yonhap, lực lượng được triển khai sẽ gồm một tàu khu trục, máy bay tuần tra hàng hải P-8, đội xử lý vật liệu nổ (EOD), phương tiện mặt nước không người lái, thiết bị lặn không người lái và các phương tiện điều khiển từ xa phục vụ khảo sát dưới nước.

Động thái diễn ra trong bối cảnh xung đột Mỹ - Iran bùng phát từ ngày 28/2 khiến hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz bị gián đoạn. Đây là tuyến hàng hải chiến lược đối với nguồn cung năng lượng toàn cầu, thường vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ thế giới.

Seoul khẳng định việc mở rộng nhiệm vụ nhằm bảo vệ hoạt động vận tải thương mại và nguồn cung năng lượng, không đồng nghĩa với can thiệp quân sự vào cuộc chiến tại Iran.

Nhiệm vụ hiện tại của đơn vị Cheonghae được phê duyệt đến hết năm nay. Việc kéo dài thời gian triển khai sẽ cần được Quốc hội Hàn Quốc thông qua.

Hãng Yonhap dẫn lời một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hoạt động tăng cường hoàn toàn không mang tính chiến đấu và đơn vị sẽ hoạt động độc lập với các lực lượng đồng minh.

Hồi tháng 9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung tái khẳng định nước này sẽ không triển khai binh sĩ theo cách có thể dẫn đến can thiệp quân sự.

"Cho đến nay, chúng tôi vẫn duy trì nguyên tắc không tham gia và không can thiệp vào cuộc chiến. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ vững nguyên tắc này trong thời gian tới", ông nói.

Trước đó, Tehran đã cảnh báo Seoul không triển khai lực lượng đến khu vực sau khi Hàn Quốc cho biết đang cân nhắc đóng góp vào nỗ lực bảo đảm an ninh tại tuyến hàng hải chiến lược này.