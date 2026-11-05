Hàn Quốc mở rộng phạm vi hoạt động chống cướp biển gần eo biển Hormuz

Đội 49 của đơn vị chống cướp biển Cheonghae trên tàu khu trục Chungmugong Yi Sun-sin có trọng tải 4.400 tấn đang rời một quân cảng tại thành phố Busan để thay thế cho lực lượng tiền nhiệm đang làm nhiệm vụ tại vịnh Aden. Ảnh: Yonhap

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép yêu cầu Seoul đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động liên quan đến cuộc xung đột tại Iran.

Theo hãng tin Yonhap, ngày 5/11, một người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận chính phủ nước này sẽ trình Quốc hội đề xuất gia hạn thời gian triển khai đơn vị Cheonghae tại Trung Đông, dự kiến kết thúc vào cuối năm 2026. Đề xuất cũng bao gồm việc mở rộng khu vực hoạt động của đơn vị này về phía eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược có vai trò quan trọng đối với hoạt động vận chuyển dầu mỏ toàn cầu.

Được triển khai từ năm 2009, đơn vị Cheonghae hiện hoạt động tại vịnh Aden, với nhiệm vụ bảo vệ các tàu thương mại và bảo đảm an toàn hàng hải trước nguy cơ cướp biển. Theo đài truyền hình YTN, lực lượng này hiện có một tàu khu trục lượng giãn nước 4.400 tấn, một trực thăng tác chiến trên biển, tối đa 3 xuồng cao tốc bơm hơi thân cứng cùng khoảng 300 quân nhân.

Theo thông tin do tờ Korea Herald đăng tải, Seoul còn dự kiến điều động một máy bay tuần tra hàng hải P-8A và bổ sung 75 quân nhân cho đơn vị Cheonghae. Nếu được thông qua, khu vực hoạt động của lực lượng này sẽ được mở rộng đến vùng biển gần cảng Duqm của Oman, cách eo biển Hormuz khoảng 650 km. Đây là khu vực có vị trí thuận lợi hơn để theo dõi tình hình hàng hải tại vùng biển lân cận eo biển Hormuz, nơi thường xuyên được xem là một trong những tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng nhất thế giới.

Đề xuất mở rộng phạm vi hoạt động của đơn vị Cheonghae sẽ được trình lên Quốc hội Hàn Quốc xem xét và cần có sự phê chuẩn theo quy trình của chính phủ, trong đó có Tổng thống Lee Jae Myung và Nội các. Việc điều chỉnh nhiệm vụ của lực lượng này được chú ý trong bối cảnh Mỹ đang thúc đẩy các đồng minh tăng cường đóng góp cho những hoạt động liên quan đến tình hình an ninh tại Trung Đông.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Hàn Quốc vì cho rằng Seoul chưa hỗ trợ đầy đủ cho cuộc chiến tại Iran. Những động thái liên quan đến hợp tác quân sự giữa hai nước, trong đó có việc điều chỉnh quy mô các cuộc tập trận chung vào mùa Hè vừa qua, cũng làm dấy lên những quan ngại về quan hệ an ninh giữa hai đồng minh.

Hôm 18/9, Tổng thống Lee Jae Myung tuyên bố Hàn Quốc sẽ không triển khai các khí tài quân sự tới Trung Đông theo cách có thể khiến nước này bị lôi kéo vào cuộc xung đột. Tuy nhiên, ông cũng cho biết Seoul đang xem xét khả năng đảm nhận vai trò lớn hơn trong việc bảo đảm an toàn hàng hải tại khu vực.

Như vậy, kế hoạch điều chỉnh phạm vi hoạt động của đơn vị Cheonghae cho thấy Hàn Quốc đang xem xét mở rộng sự hiện diện trong các hoạt động bảo đảm an ninh hàng hải tại Trung Đông, đồng thời vẫn duy trì quan điểm thận trọng đối với khả năng tham gia trực tiếp vào xung đột.