Hàn Quốc mở rộng mạnh mạng bay quốc tế trong mùa Đông 2026-2027

Theo hãng thông tấn Yonhap, Hàn Quốc sẽ tăng số chuyến bay chở khách quốc tế trong mùa hàng không mùa Đông, với trọng tâm mở rộng các đường bay đến Nhật Bản và Trung Quốc nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng của hành khách.

Bộ Đất đai, hạ tầng và giao thông Hàn Quốc cho biết trong mùa hàng không mùa Đông kéo dài từ ngày 25/10/2026 đến ngày 27/3/2027, nước này dự kiến khai thác tổng cộng 5.353 chuyến bay quốc tế mỗi tuần trên 264 đường bay kết nối 44 quốc gia và vùng lãnh thổ. Các chuyến bay sẽ được vận hành bởi 84 hãng hàng không, gồm 11 hãng của Hàn Quốc và 73 hãng nước ngoài.

So với 4.973 chuyến bay mỗi tuần trong mùa Đông năm trước, số chuyến bay quốc tế mùa Đông năm nay tăng 7,6%. Mức này cũng vượt ngưỡng trước đại dịch COVID-19, khi mùa Đông năm 2019 ghi nhận 4.980 chuyến bay quốc tế mỗi tuần.

Theo Bộ Đất đai, hạ tầng và giao thông Hàn Quốc, động lực chính cho đợt mở rộng lần này đến từ việc tăng cường các chuyến bay tới Nhật Bản và Trung Quốc. Cụ thể, số chuyến bay hằng tuần đến Nhật Bản dự kiến tăng thêm 314 chuyến, trong khi các đường bay đến Trung Quốc tăng thêm 232 chuyến.