"Cỗ máy kiếm tiền" BTS của Hàn Quốc tạo hiệu ứng kinh tế toàn cầu. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Ủy ban Giao lưu Văn hóa đại chúng, cơ quan trực tiếp dưới quyền Tổng thống Lee Jae Myung, thông báo đã tổ chức phiên họp toàn thể lần thứ ba vào ngày 23/11, tập trung rà soát các nhiệm vụ bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong lĩnh vực văn hóa đại chúng. Tại cuộc họp, các thành viên thảo luận việc kết nối những chính sách hiện được triển khai riêng rẽ tại các bộ, ngành thành một cơ chế phối hợp tổng thể.

Các nội dung trọng tâm gồm phát hiện, ngăn chặn và xử lý hành vi phân phối nội dung sao chép trái phép; sản xuất, kinh doanh hàng hóa giả mạo; tăng cường phối hợp với chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài để xử lý vi phạm xuyên biên giới. Bên cạnh đó, Hàn Quốc chú trọng hỗ trợ nhà sáng tạo và doanh nghiệp xác lập, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ tại thị trường trong nước và quốc tế, cũng như ứng phó với các tranh chấp liên quan.

Đồng Chủ tịch Ủy ban, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi Young nhấn mạnh "K-culture" đang mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu, do đó cần củng cố cơ chế bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ có sự tham gia đồng bộ của các bộ, ngành. Mục tiêu là bảo đảm quyền lợi của những người sáng tạo và doanh nghiệp, đồng thời bảo vệ giá trị kinh tế từ các sản phẩm văn hóa.

Đồng Chủ tịch Park Jin Young, Giám đốc sáng tạo của tập đoàn giải trí JYP Entertainment, cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ thành quả lao động sáng tạo và xây dựng môi trường thực thi quyền sở hữu trí tuệ hiệu quả.

"K-culture" hiện không chỉ giới hạn ở âm nhạc, phim ảnh và nội dung video mà còn lan tỏa sang thời trang, mỹ phẩm, thực phẩm và nhiều lĩnh vực gắn với phong cách sống. Sự phát triển này mở ra cơ hội kinh doanh cho doanh nghiệp Hàn Quốc, song cũng làm gia tăng nguy cơ sao chép nội dung, giả mạo thương hiệu và khai thác trái phép các sản phẩm sáng tạo tại thị trường nước ngoài.

Việc thúc đẩy phối hợp liên bộ và hợp tác quốc tế cho thấy Seoul đang hướng tới cách tiếp cận toàn diện hơn, kết hợp xử lý vi phạm với hỗ trợ pháp lý và bảo vệ quyền lợi của nhà sáng tạo. Đây cũng là một trong những giải pháp nhằm duy trì sức cạnh tranh và giá trị kinh tế của ngành công nghiệp văn hóa Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.