Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Quỹ Sunfull và nền tảng YouTube vừa phát động chiến dịch “Just a Moment” (Tạm dừng một chút) tại lễ ký tuyên bố chung tổ chức ở Quốc hội Hàn Quốc. Bước sang năm thứ ba triển khai, chương trình khuyến khích người dùng Internet dành vài giây suy nghĩ trước khi đăng tải nội dung hoặc để lại bình luận, góp phần ngăn chặn hành vi bắt nạt và xây dựng môi trường mạng văn minh, tôn trọng lẫn nhau.

Năm nay, chiến dịch mở rộng nội dung giáo dục về hiểu biết số, không chỉ tập trung hạn chế bình luận ác ý mà còn trang bị cho thanh thiếu niên kỹ năng nhận diện và phân biệt nội dung do AI tạo ra. Tại nhiều trường học trên cả nước, học sinh được tiếp cận các video tuyên truyền có sự tham gia của nữ diễn viên Hye Ri và nhân vật Pengsoo của Đài Giáo dục Hàn Quốc (EBS), với thông điệp: “Hãy dừng lại một chút trước khi bạn nhấn nút”.

Quỹ Sunfull và YouTube cũng phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục trực tiếp về hiểu biết số và sự kiện bình luận trực tuyến, thu hút khoảng 3.000 lượt thanh thiếu niên tham gia. Trong khuôn khổ chiến dịch, các học sinh và giáo viên còn được khuyến khích sáng tạo video, áp phích có ứng dụng AI, bài luận và khẩu hiệu nhằm lan tỏa văn hóa giao tiếp tích cực trên không gian mạng.

Chủ tịch Quỹ Sunfull Min Byoung Chul nhấn mạnh công nghệ càng phát triển, người sử dụng càng cần có trách nhiệm và cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ thông tin. Theo ông, thói quen dừng lại vài giây trước khi đăng tải có thể góp phần thay đổi văn hóa ứng xử trong môi trường số.

Nghị sĩ Kang Kyung Sook cho rằng giao tiếp tôn trọng trên mạng đã trở thành kỹ năng thiết yếu mà giáo dục cần trang bị cho thế hệ trẻ. Trong khi đó, Giám đốc YouTube phụ trách Trung Quốc Đại lục và Hàn Quốc Brian Suh khẳng định nền tảng này sẽ tiếp tục phối hợp với Quốc hội, Chính phủ, ngành giáo dục và các tổ chức xã hội để xây dựng môi trường số an toàn hơn.

Tại sự kiện, các bên ký tuyên bố chung cam kết ngăn chặn bắt nạt trực tuyến và thúc đẩy văn hóa bình luận tích cực. Nhiều cá nhân, tổ chức có đóng góp cho chiến dịch cũng được vinh danh, trong đó YouTube nhận giải thưởng của Bộ trưởng Văn hóa, còn nhân vật Pengsoo của EBS được trao giải thưởng của Bộ trưởng Giáo dục.

Nghị sĩ Baek Sun Hee cảnh báo các bình luận độc hại và nội dung giả mạo bằng công nghệ deepfake có thể gây tổn thương lâu dài cho trẻ em, đồng thời nhấn mạnh trách nhiệm của người lớn và các nhà lập pháp trong việc bảo vệ thế hệ trẻ trên không gian mạng.

Được thành lập nhằm chống lại bình luận ác ý và ngôn từ thù ghét trên Internet, Quỹ Sunfull cho biết phong trào hiện thu hút hơn 7.000 trường học và tổ chức trong và ngoài Hàn Quốc, với hơn 840.000 thành viên và trên 10 triệu bình luận tích cực. Tháng 7/2017, phong trào này được Hội đồng Kinh tế và Xã hội Liên hợp quốc trao quy chế tư vấn đặc biệt.