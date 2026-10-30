Hàn Quốc mở cơ chế nhập tịch đặc biệt để thu hút nhân tài nước ngoài

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Hai con đường nhập tịch và khôi phục quốc tịch

Hàn Quốc có lộ trình nhập tịch đặc biệt dành cho người nước ngoài có thành tích xuất sắc trong nhiều lĩnh vực, từ khoa học và công nghệ đến kinh doanh, nghệ thuật và thể thao.

Chính sách này cũng tạo điều kiện để những công dân Hàn Quốc từng mang quốc tịch nước ngoài được khôi phục quốc tịch nếu đáp ứng các tiêu chí về tài năng.

Kể từ khi được triển khai năm 2011, đã có tổng cộng 458 người được cấp quốc tịch Hàn Quốc thông qua diện nhập tịch đặc biệt hoặc khôi phục quốc tịch dành cho người có tài năng xuất chúng, theo số liệu của Bộ Tư pháp Hàn Quốc công bố.

Trong số này, có 203 người nước ngoài được cấp quốc tịch theo diện đặc biệt và 255 người từng là công dân Hàn Quốc được khôi phục quốc tịch, tính đến tháng 10.2026.

Số người được cấp quốc tịch theo chương trình này lần lượt là 62 người năm 2023, 54 người năm 2024 và 51 người năm 2025. Trong 10 tháng đầu năm 2026, có thêm 30 người được cấp quốc tịch.

Chương trình nhập tịch đặc biệt dành cho người nước ngoài có năng lực và thành tích nổi bật, được đánh giá là có khả năng đóng góp cho Hàn Quốc.

Trong khi đó, chương trình khôi phục quốc tịch áp dụng đối với những người từng là công dân Hàn Quốc nhưng đã nhập quốc tịch nước ngoài. Họ có thể lấy lại quốc tịch Hàn Quốc nếu đáp ứng các tiêu chí về tài năng xuất chúng tương tự.

Một điểm đáng chú ý là những người được cấp quốc tịch theo diện tài năng xuất chúng có thể duy trì song tịch thay vì phải từ bỏ quốc tịch trước đó.

"Những người được nhập tịch đặc biệt hoặc khôi phục quốc tịch Hàn Quốc theo diện tài năng xuất chúng có thể giữ song tịch bằng cách cam kết không sử dụng quốc tịch nước ngoài khi ở Hàn Quốc", một quan chức Bộ Tư pháp cho biết.

Những ai đủ điều kiện?

Điều kiện xét duyệt khác nhau tùy theo từng lĩnh vực. Các đối tượng có thể đủ điều kiện gồm giáo sư đại học, chuyên gia trong những ngành công nghệ tiên tiến, cựu nguyên thủ quốc gia, người đoạt giải Nobel và những cá nhân nhận được các giải thưởng quốc tế danh giá khác.

Trong lĩnh vực học thuật, ứng viên có thể đủ điều kiện nếu có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí phó giáo sư hoặc giáo sư tại một trường đại học hệ 4 năm, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về công bố khoa học.

Đối với các nhà nghiên cứu tại trường đại học, viện nghiên cứu công lập và phòng thí nghiệm của doanh nghiệp, hồ sơ sẽ được đánh giá theo những tiêu chí riêng, bao gồm quá trình công tác và thành tích nghiên cứu.

Trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), chất bán dẫn hệ thống, công nghệ sinh học và ô tô tương lai, ứng viên thường phải có ít nhất 2 năm kinh nghiệm nghiên cứu hoặc phát triển. Ngoài ra, họ phải đang làm việc tại một doanh nghiệp hoặc viện nghiên cứu của Hàn Quốc, hoặc có thư mời làm việc chính thức từ một trong những đơn vị này.

Đối với người nước ngoài gốc Hàn Quốc, yêu cầu về kinh nghiệm được áp dụng linh hoạt hơn. Trong một số trường hợp nhất định, họ cũng có thể được miễn điều kiện phải làm việc tại Hàn Quốc.

Các ứng viên trong lĩnh vực kinh doanh có thể đủ điều kiện dựa trên kinh nghiệm điều hành tại các doanh nghiệp lớn, thành tích xuất khẩu hoặc hoạt động đầu tư và tạo việc làm tại Hàn Quốc.

Trong khi đó, nghệ sĩ và vận động viên được đánh giá dựa trên thành tích chuyên môn, trong đó có kết quả tại các cuộc thi quốc tế lớn. Một số diện xét duyệt còn đặt ra yêu cầu về mức thu nhập tối thiểu, căn cứ theo thu nhập quốc dân bình quân đầu người của Hàn Quốc.

Các ứng viên phải trải qua vòng phỏng vấn do những cơ quan chính phủ có liên quan tiến hành. Sau đó, hồ sơ sẽ được đưa ra xem xét tại Ủy ban Thẩm định Quốc tịch. Ủy ban này do Thứ trưởng Bộ Tư pháp chủ trì, gồm 7 thành viên đại diện các cơ quan chính phủ và 22 thành viên dân sự.

Bộ trưởng Tư pháp là người đưa ra quyết định cuối cùng về việc nhập tịch hoặc khôi phục quốc tịch. Những người được chấp thuận sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ trung thành và nhận giấy chứng nhận quốc tịch Hàn Quốc.