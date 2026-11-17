Trước tình trạng nhiều cơ sở lưu trú đơn phương hủy đặt phòng nhằm tăng giá trong thời điểm diễn ra các sự kiện âm nhạc lớn, Hàn Quốc dự kiến áp dụng quy định bồi thường nghiêm khắc hơn. Theo đó, khách sạn, nhà nghỉ tự ý hủy đặt phòng không có lý do chính đáng có thể phải bồi thường thêm 200% tổng chi phí lưu trú cho khách hàng.

Ngày 16/11, Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc (FTC) thông báo dự thảo sửa đổi Tiêu chuẩn giải quyết tranh chấp tiêu dùng. Dự thảo được công bố lấy ý kiến từ ngày 13/11 đến ngày 3/12, trong đó đáng chú ý là những quy định mới nhằm bảo vệ quyền lợi khách hàng khi đặt phòng lưu trú trong thời gian diễn ra các sự kiện quy mô lớn.

Động thái này xuất phát từ vụ việc gây tranh cãi hồi tháng 6/2026, khi nhóm nhạc BTS tổ chức concert tại Busan. Trước sức hút của sự kiện, một số cơ sở lưu trú tại địa phương bị phản ánh đã đơn phương hủy những đơn đặt phòng được xác nhận từ trước, sau đó đưa phòng trở lại thị trường với mức giá cao hơn nhằm trục lợi từ nhu cầu tăng đột biến.

Theo dự thảo mới, sau khi thông tin về các lễ hội địa phương, concert hoặc sự kiện lớn được công bố, nếu cơ sở lưu trú tự ý hủy đặt phòng mà không có lý do chính đáng, đơn vị kinh doanh phải hoàn trả tiền đặt cọc và bồi thường thêm khoản tương đương 200% tổng giá trị tiền phòng.

Đáng chú ý, quy định cũng giới hạn cụ thể những trường hợp được xem là lý do chính đáng để cơ sở lưu trú hủy hợp đồng. Các trường hợp này bao gồm: toàn bộ cơ sở không thể hoạt động vào ngày khách đã đặt phòng; phòng đã đặt không thể sử dụng do những nguyên nhân khách quan, không còn phòng khác cùng hạng để thay thế và phòng đó thực tế không được sử dụng trong ngày tương ứng; hoặc tình trạng đặt phòng vượt quá số lượng phòng thực tế khiến cơ sở không thể cung cấp dịch vụ như cam kết.

Ủy ban Thương mại Công bằng Hàn Quốc cho biết sẽ tiếp tục tiếp nhận ý kiến đóng góp và hoàn tất các thủ tục liên quan trước khi chính thức triển khai quy định.

Động thái này được kỳ vọng sẽ hạn chế tình trạng các cơ sở lưu trú lợi dụng sức hút của những concert lớn để tăng giá bằng cách hủy đặt phòng trái phép, đồng thời bảo vệ quyền lợi của người hâm mộ và du khách khi lên kế hoạch tham dự các sự kiện.