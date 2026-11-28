Tại lễ hội, Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam sẽ giới thiệu các tiết mục nghệ thuật truyền thống do đoàn biểu diễn nghệ thuật và đoàn múa của Viện Quốc gia Gugak Namdo thực hiện, mang đến cho khán giả cơ hội trải nghiệm âm nhạc, nghệ thuật dân gian Hàn Quốc.

Bên cạnh chương trình biểu diễn, khách tham quan có thể trải nghiệm không gian văn hóa Hanbok với hoạt động trưng bày, mặc thử trang phục truyền thống, chụp ảnh và nhận quà lưu niệm.

Viện Quốc gia Gugak Namdo sẽ mang đến cho khán giả Việt Nam các màn trình diễn nghệ thuật dân gian sôi động và điệu múa Hàn Quốc duyên dáng. Ảnh: BTC

Lễ hội còn có chương trình biểu diễn nhạc trot kết hợp với chương trình truyền hình “Miss & Mr Trot”, cùng sự góp mặt của ca sĩ Lee Hyun-woo và các nghệ sĩ Việt Nam, tạo không gian giao lưu âm nhạc giữa hai nước.

Với sự tham gia của hơn 70 doanh nghiệp và tổ chức Việt Nam, Hàn Quốc, lễ hội còn giới thiệu đặc sản địa phương, các sản phẩm và ẩm thực Hàn Quốc, cùng nhiều hoạt động giao lưu tại các gian hàng.

Thông qua lễ hội, Ban tổ chức kỳ vọng góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, tăng cường sự hiểu biết và gắn kết giữa nhân dân Việt Nam và Hàn Quốc.