Hàn Quốc lùi thời điểm đánh thuế lợi nhuận tiền điện tử đến năm 2029

Các loại tiền điện tử. (Nguồn: Canva)

Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc Lee Hyoung Il ngày 5/11 cho biết, chính phủ nước này sẽ đề xuất Quốc hội hoãn áp dụng thuế đối với lợi nhuận từ giao dịch tiền điện tử thêm 2 năm, từ năm 2027 sang năm 2029, nhằm hoàn thiện hệ thống quản lý, tăng cường trao đổi thông tin thuế quốc tế và bảo đảm môi trường hoạt động ổn định cho thị trường tài sản kỹ thuật số trong nước.

Theo Phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, phát biểu tại cuộc họp báo ở Seoul, ông Lee cho biết việc điều chỉnh thời điểm áp thuế xuất phát từ kế hoạch Hàn Quốc bắt đầu trao đổi thông tin về tài sản ảo với Mỹ vào năm 2029.

Theo đó, nếu triển khai đánh thuế trước khi cơ chế chia sẻ thông tin quốc tế được thiết lập đầy đủ, thị trường trong nước có thể gặp bất lợi, đặc biệt trong việc kiểm soát các giao dịch xuyên biên giới và bảo đảm công bằng giữa các nhà đầu tư.

Theo quy định hiện hành, lợi nhuận hằng năm từ giao dịch tiền điện tử vượt ngưỡng 2,5 triệu won (khoảng 1.869 USD) sẽ chịu mức thuế 22%, bao gồm thuế thu nhập và thuế địa phương.

Chính sách này được Hàn Quốc thông qua từ năm 2020 nhưng liên tục bị trì hoãn. Nếu đề xuất mới được Quốc hội thông qua, đây sẽ là lần thứ tư nước này lùi thời điểm thực hiện.

Bộ Tài chính Hàn Quốc cho rằng việc hoãn thuế không đồng nghĩa với từ bỏ nguyên tắc đánh thuế đối với thu nhập từ tài sản ảo, mà nhằm xây dựng cơ chế thu thuế hiệu quả hơn, kiểm soát tốt các giao dịch trong nước và quốc tế, đồng thời bảo đảm tính minh bạch, công bằng và ổn định của hệ thống thuế.

Để chuẩn bị cho chính sách mới, chính phủ Hàn Quốc dự kiến thành lập nhóm công tác công - tư nhằm hoàn thiện quy định thuế đối với từng loại hình giao dịch, đơn giản hóa thủ tục kê khai và nâng cao hiệu quả quản lý. Nhóm này dự kiến bắt đầu hoạt động trong thời gian tới và tiếp tục thảo luận trong nửa đầu năm 2027. Các dự thảo sửa đổi luật sẽ được trình Quốc hội trong kỳ họp thường kỳ năm 2027.

Đáng chú ý, Chính phủ Hàn Quốc cũng xem xét cho phép nhà đầu tư chuyển khoản lỗ từ giao dịch tiền điện tử sang các năm tiếp theo để khấu trừ vào lợi nhuận phát sinh, với thời hạn tối đa 3 năm.

Cơ chế này được đề xuất theo hướng tham khảo kinh nghiệm của Mỹ và Anh, nhằm giảm gánh nặng thuế trong bối cảnh thị trường tiền điện tử có mức biến động giá lớn.

Song song với cải cách thuế, Seoul sẽ phối hợp với Ủy ban Dịch vụ Tài chính Hàn Quốc đẩy nhanh quá trình xây dựng luật về tài sản kỹ thuật số, hướng tới thiết lập khuôn khổ pháp lý toàn diện hơn, thúc đẩy thị trường phát triển lành mạnh và tăng cường bảo vệ nhà đầu tư.

Giới chức Hàn Quốc khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp với Quốc hội hoàn thiện các văn bản pháp luật và cơ chế thực thi, bảo đảm chính sách thuế đối với tài sản kỹ thuật số được triển khai công bằng, minh bạch và phù hợp với xu hướng quản lý quốc tế./.