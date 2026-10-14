Hàn Quốc lo ngại nguy cơ thất thoát công nghệ cốt lõi do lỗ hổng mạng

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Tình trạng bảo đảm an ninh thông tin tại các viện nghiên cứu do Chính phủ Hàn Quốc tài trợ còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nguy cơ đối với các thành tựu nghiên cứu và công nghệ cốt lõi quốc gia.

Đây là cảnh báo của Hội đồng Khoa học và Công nghệ quốc gia Hàn Quốc (NST), sau khi NST và các viện nghiên cứu trực thuộc ghi nhận số vụ tấn công mạng gia tăng mạnh trong thời gian qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, báo cáo số liệu do Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc và NST cung cấp cho Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Thông tin và Truyền thông của Quốc hội Hàn Quốc ngày 14/10 cho biết, trong năm 2025, số vụ tấn công mạng được phát hiện tại NST và các viện nghiên cứu trực thuộc đã tăng từ 123 vụ năm 2024 lên 213 vụ trong năm 2025 - mức tăng tương đương 73,2%.

Tính đến tháng 8/2026, các cơ quan này đã ghi nhận 164 vụ tấn công mạng.

Kết quả kiểm thử xâm nhập trong giai đoạn 2024-2025 cho thấy, nhiều lỗ hổng an ninh chưa được khắc phục triệt để. Theo thống kê, trong tổng số 19.041 máy chủ được kiểm tra tại các viện nghiên cứu trực thuộc NST, chỉ có 1.654 máy chủ được cài đặt phần mềm chống virus, tương đương 8,7%.

Đối với các máy chủ DMZ kết nối Internet để cung cấp dịch vụ bên ngoài, tỷ lệ này đạt 51,4%. Đáng chú ý, Viện Thông tin Khoa học và Công nghệ Hàn Quốc (KISTI) chỉ cài đặt phần mềm chống virus trên 67 trong tổng số 11.132 máy chủ, đạt tỷ lệ 0,6%.

Ngoài ra, báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc chỉ rõ, có 23 trường hợp lỗ hổng tương tự hoặc giống nhau tái diễn trong hơn hai năm. Riêng năm 2025, các cơ quan chức năng phát hiện 15 lỗ hổng nghiêm trọng và có nguy cơ cao, với thời gian khắc phục trung bình 39,6 ngày, trường hợp lâu nhất lên tới 147 ngày.

Trong khi đó, nguồn nhân lực an ninh thông tin tại các cơ quan nghiên cứu còn thiếu hụt đáng kể. Năm 2026, NST và 23 viện nghiên cứu trực thuộc cần tối thiểu 116 nhân sự chuyên trách, nhưng thực tế chỉ có 54 người, đáp ứng 46,5% yêu cầu. Có 10 tổ chức, bao gồm cả NST, chưa thành lập bộ phận chuyên trách về an ninh thông tin.

Một số cơ quan có số vụ tấn công mạng cao nhưng nhân lực bảo mật hạn chế. Từ năm 2022 đến tháng 8/2026, KIST ghi nhận 101 vụ tấn công mạng, trong khi nhân sự chuyên trách chỉ đáp ứng 14,3% định mức tối thiểu.

KISTI ghi nhận 174 vụ, nhiều nhất trong số các viện trực thuộc, nhưng chỉ có 3 nhân viên an ninh thông tin, thấp hơn mức tối thiểu 5 người.

Mặc dù Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin Hàn Quốc đã công bố kế hoạch tăng cường ứng phó khủng hoảng mạng từ tháng 9/2021, bao gồm thành lập các bộ phận chuyên trách, nâng định mức nhân sự và bổ nhiệm giám đốc an ninh thông tin, nhưng việc triển khai vẫn còn hạn chế.

Trước những hạn chế được chỉ ra, NST đang tuyển bổ sung 16 nhân sự an ninh thông tin trong đợt tuyển dụng hành chính chung tại các viện nghiên cứu do chính phủ tài trợ.

Nghị sỹ Kim Nam Kuk - Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Thông tin và Truyền thông của Quốc hội Hàn Quốc cho rằng bảo vệ an toàn các kết quả nghiên cứu và thông tin công nghệ cốt lõi có ý nghĩa quan trọng không kém việc tạo ra các thành tựu nghiên cứu thông qua nguồn ngân sách lớn dành cho hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D).

Ông kêu gọi tăng cường năng lực bảo mật nhằm ngăn chặn nguy cơ thất thoát công nghệ và bảo vệ tài sản nghiên cứu chiến lược của quốc gia./.