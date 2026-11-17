Ảnh: NHK

Mục tiêu chính của dự án là giúp các doanh nghiệp nhỏ dễ dàng phát triển vật liệu và linh kiện bán dẫn hơn.

Nhà sản xuất chip SK Hynix cho biết có kế hoạch đầu tư khoảng 600 nghìn tỷ won (khoảng 450 tỷ USD), vào dự án Cụm bán dẫn Yongin. Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ thông qua việc cấp nước, điện và nới lỏng quy định.

Giới chức cho biết một phòng thí nghiệm dự kiến hoàn thành vào mùa xuân năm sau và sẽ bắt đầu hoạt động vào nửa cuối năm đó.

Họ nói rằng phòng thí nghiệm này sẽ giúp các doanh nghiệp tiến hành các thí nghiệm quy mô lớn, vốn rất cần thiết cho việc phát triển và sản xuất hàng loạt linh kiện bán dẫn.

Theo giới chức Hàn Quốc, động thái nêu trên sẽ giúp giảm mạnh chi phí và thời gian cho quy trình này đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Theo NHK