Hàn Quốc lập nhóm công tác cho cuộc gặp trên sân golf với Tổng thống Trump

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung (phải) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc hội đàm tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang ngày 29/10/2025. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 13/10 dẫn các nguồn thạo tin cho biết, Nhà Xanh đã thành lập tổ công tác này ngay sau chuyến thăm Mỹ và Mexico của Tổng thống Lee Jae Myung hồi tháng trước, trong đó ông đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Trump tại New York. Trong cuộc gặp, Tổng thống Trump đã chỉ đạo Chánh Văn phòng Nhà Trắng Susie Wiles thu xếp một buổi chơi golf với người đồng cấp Hàn Quốc.

Dù chưa có xác nhận chính thức về kế hoạch chơi golf, nhưng một số nhà quan sát nhận định hoạt động này có thể được tổ chức bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) tại Miami vào tháng 12 tới.

Một quan chức tại Nhà Xanh chia sẻ với Yonhap: "Đây không đơn thuần là buổi chơi golf thông thường mà là hoạt động ngoại giao. Do chưa có nhiều tiền lệ, công tác chuẩn bị cần được tiến hành kỹ lưỡng và một nhóm đặc trách đã được thành lập để phụ trách vấn đề này".