Hàn Quốc lập lực lượng ứng phó tấn công mạng

Động thái này đánh dấu sự chuyển hướng trong chính sách an ninh mạng của Seoul, từ tập trung ngăn chặn xâm nhập sang bảo đảm các dịch vụ quan trọng trong vẫn duy trì hoạt động ngay cả khi xảy ra sự cố.

Lực lượng đặc nhiệm tăng cường khả năng phục hồi an ninh mạng quốc gia gồm 11 chuyên gia khu vực tư nhân, đồng thời có sự tham gia của các cơ quan chính phủ và Cơ quan Tình báo quốc gia.

Lực lượng đặc nhiệm sẽ đánh giá các nguy cơ mới, xác định những điểm yếu trong cơ chế ứng phó hiện hành và đề xuất nhiệm vụ ưu tiên nhằm duy trì, thay thế hoặc khôi phục các chức năng và dịch vụ thiết yếu. Một nhiệm vụ khác là nghiên cứu cơ chế hỗ trợ trực tiếp tại chỗ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và các cơ sở dịch vụ ở địa phương, bao gồm đánh giá lỗ hổng, hướng dẫn cải thiện bảo mật, diễn tập và kiểm tra khả năng phục hồi sau sự cố.

Với sáng kiến này, Hàn Quốc hướng tới xây dựng hệ thống an ninh mạng không chỉ có khả năng phòng thủ mà còn hạn chế gián đoạn và giảm thiểu thiệt hại khi sự cố xảy ra.

R.G