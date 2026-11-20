Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, chất bán dẫn và máy tính là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu gia tăng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Bộ này cho biết giá chip nhớ tăng cũng góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu, đồng thời củng cố vai trò của Hàn Quốc là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.

Ngoài chất bán dẫn, các mặt hàng như hóa dầu, tàu biển và tấm nền hiển thị cũng đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng. Để duy trì xu hướng này, Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng cường hợp tác thương mại quốc tế, xây dựng môi trường kinh doanh “ổn định và có thể dự đoán được” cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp tăng trưởng mới.