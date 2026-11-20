Hàn Quốc lập kỳ tích xuất khẩu 1.000 tỷ USD
Truyền thông Hàn Quốc vừa đưa tin nước này đã lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào ngày 19/11, sớm hơn hơn một tháng trước khi kết thúc năm, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành chất bán dẫn. Với thành tích này, Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới đạt cột mốc trên, sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.
Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, chất bán dẫn và máy tính là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu gia tăng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).
Bộ này cho biết giá chip nhớ tăng cũng góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu, đồng thời củng cố vai trò của Hàn Quốc là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu.
Ngoài chất bán dẫn, các mặt hàng như hóa dầu, tàu biển và tấm nền hiển thị cũng đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng. Để duy trì xu hướng này, Chính phủ Hàn Quốc đặt mục tiêu tăng cường hợp tác thương mại quốc tế, xây dựng môi trường kinh doanh “ổn định và có thể dự đoán được” cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp tăng trưởng mới.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/han-quoc-lap-ky-tich-xuat-khau-1-000-ty-usd-a503024.html