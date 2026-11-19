Quang cảnh cảng Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc đã lần đầu tiên vượt mốc 1.000 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu vào ngày 19/11, sớm hơn trước khi kết thúc năm hơn một tháng, nhờ sự tăng trưởng mạnh mẽ của ngành bán dẫn. Với thành tích này, Hàn Quốc trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới đạt cột mốc trên, sau Mỹ, Trung Quốc và Đức.

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc cho biết mốc 1.000 tỷ USD được ghi nhận vào 14h09 ngày 19/11. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng, chất bán dẫn và máy tính là những động lực chính thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu trong năm nay, trong bối cảnh các tập đoàn công nghệ toàn cầu gia tăng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI).

Thặng dư thương mại của Hàn Quốc đạt 294,9 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm, cao gấp hơn 3 lần mức kỷ lục cả năm trước đó là 95,2 tỷ USD được thiết lập vào năm 2017. Năm 2025, xuất khẩu của Hàn Quốc vượt 700 tỷ USD.

Bộ này cho biết giá chip nhớ tăng cũng góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu, đồng thời củng cố vai trò của Hàn Quốc là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng AI toàn cầu. Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 10, xuất khẩu chất bán dẫn gần như tăng gấp ba, đạt 397 tỷ USD so với 135 tỷ USD cùng kỳ năm trước, chiếm 43% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Ngoài chất bán dẫn, các mặt hàng như hóa dầu, tàu biển và tấm nền hiển thị cũng đóng góp đáng kể vào đà tăng trưởng, bất chấp xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng và những căng thẳng kéo dài tại Trung Đông. Xuất khẩu mỹ phẩm và dược phẩm cũng ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay.

Xét theo thị trường, xuất khẩu sang các thị trường lớn như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và khu vực Đông Nam Á tiếp tục duy trì khả quan. Trong khi đó, xuất khẩu sang các thị trường mới nổi như Ấn Độ và khu vực Mỹ Latinh cũng tăng trưởng.

Xuất khẩu sang Mỹ đã giảm 3,8% trong năm trước do tác động của các mức thuế nhập khẩu cao hơn được áp dụng dưới thời Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đã phục hồi nhờ nhu cầu gia tăng đối với chip nhớ được sử dụng trong các máy chủ AI và trung tâm dữ liệu.

Dù ghi nhận thành tích kỷ lục, Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng cảnh báo các doanh nghiệp xuất khẩu vẫn đang đối mặt với nhiều thách thức, bao gồm biến động giá trong lĩnh vực chất bán dẫn và hóa dầu, xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng tại Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), cùng sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu dư thừa.

Để duy trì đà tăng trưởng xuất khẩu, Chính phủ Hàn Quốc cho biết sẽ tăng cường hợp tác thương mại quốc tế, xây dựng môi trường kinh doanh “ổn định và có thể dự đoán được” cho doanh nghiệp trong nước, đồng thời thúc đẩy các ngành công nghiệp tăng trưởng mới.

Thứ trưởng Thương mại và Đầu tư Kang Kam Chan cho biết Chính phủ sẽ tập trung phát triển các lĩnh vực tăng trưởng mới như hàng tiêu dùng, sản phẩm quốc phòng và lò phản ứng hạt nhân, trong bối cảnh nền kinh tế vẫn phụ thuộc lớn vào chất bán dẫn trong cơ cấu xuất khẩu.

Ông Kang dự báo xuất khẩu chất bán dẫn sẽ tiếp tục đóng vai trò động lực chính cho tăng trưởng xuất khẩu ít nhất đến hết quý 3 năm 2027, nhờ nhu cầu mạnh từ các tập đoàn công nghệ lớn đang mở rộng đầu tư vào các trung tâm dữ liệu.

Trong khi đó, các viện nghiên cứu kinh tế dự báo tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc sẽ chậm lại trong năm 2027 do hiệu ứng cơ sở, song kim ngạch xuất khẩu hằng năm vẫn được kỳ vọng duy trì quanh mức 1.000 tỷ USD.

Viện Kinh tế và Thương mại Công nghiệp Hàn Quốc (KIET) nhấn mạnh sự cần thiết phải có các biện pháp bảo vệ năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp trong nước trong bối cảnh tăng trưởng không đồng đều giữa các lĩnh vực và biến động tỷ giá hối đoái./.