Theo dữ liệu do Cơ quan Hải quan Hàn Quốc (KCS) công bố ngày 25/11, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng của nước này, bao gồm mỹ phẩm, thực phẩm, sản phẩm thời trang và sản phẩm văn hóa, đạt 28,65 tỷ USD từ ngày 1/1 đến 19/11/2026.

Con số này tăng 21,5% so với cùng kỳ năm ngoái, đồng thời vượt mức kỷ lục 27,02 tỷ USD của cả năm 2025. Theo KCS, đây là năm thứ tư liên tiếp kim ngạch xuất khẩu hàng tiêu dùng của Hàn Quốc ghi nhận tăng so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả trên được ghi nhận trong bối cảnh ngày 19/11, Hàn Quốc lần đầu tiên cán mốc 1.000 tỷ USD kim ngạch xuất khẩu trong một năm, trở thành quốc gia thứ tư trên thế giới đạt thành tích này, sau Đức, Mỹ và Trung Quốc.

Một cửa hàng dược, mỹ phẩm ở thủ đô Seoul, Hàn Quốc, ngày 8/11. Ảnh: Yonhap

Theo Yonhap, trong khi chất bán dẫn và các sản phẩm công nghệ tiếp tục là động lực chủ chốt thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu của Hàn Quốc, các mặt hàng tiêu dùng ngày càng khẳng định vai trò nhờ sự phổ biến của văn hóa Hàn Quốc trên thị trường quốc tế.

Trong bốn nhóm hàng tiêu dùng của Hàn Quốc được thống kê, các sản phẩm làm đẹp dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu. Tính đến ngày 19/11, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc đạt 13,65 tỷ USD, tăng 34,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhóm hàng thực phẩm đứng thứ hai với kim ngạch xuất khẩu đạt 10,94 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu nhờ nhu cầu lớn đối với mì ăn liền và các sản phẩm thủy sản.

Trong khi đó, kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm thời trang đạt 3,13 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các sản phẩm văn hóa, bao gồm album âm nhạc và sách, có kim ngạch xuất khẩu đạt 920 triệu USD. Mặc dù chiếm tỷ trọng nhỏ nhất trong bốn nhóm hàng, các sản phẩm văn hóa ghi nhận tốc độ tăng trưởng cao nhất, đạt 36,5%.

Xét theo thị trường, Mỹ là quốc gia nhập khẩu nhiều hàng tiêu dùng Hàn Quốc nhất kể từ đầu năm 2026, với kim ngạch đạt 5,69 tỷ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2004, Mỹ vượt qua Trung Quốc để trở thành thị trường xuất khẩu hàng tiêu dùng lớn nhất của Hàn Quốc. Trung Quốc đứng thứ hai với kim ngạch đạt 5,1 tỷ USD, tiếp đến là Nhật Bản với 2,9 tỷ USD.

Tùng Dương