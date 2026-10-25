Hàn Quốc lập đà tăng trưởng mới về khách quốc tế đi tàu du lịch

Pháo hoa thắp sáng bầu trời khi một tàu du lịch rời cảng Sokcho, bờ biển phía Đông Hàn Quốc, ngày 17/10. (Nguồn: Yonhap)

Theo số liệu do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc (KTO) công bố ngày 25/10, tổng cộng 1,28 triệu hành khách và thành viên thủy thủ đoàn nước ngoài đã đến nước này bằng tàu du lịch trong giai đoạn từ tháng 1-8/2026, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong quý IV, dự kiến có 148 lượt tàu du lịch cập cảng Hàn Quốc, đưa thêm 638.905 lượt khách đến nước này. Với lượng khách dự kiến trên, tổng số lượt khách quốc tế đến Hàn Quốc bằng đường biển trong cả năm nay có thể vượt 2 triệu, cao hơn mức kỷ lục 1,6 triệu lượt ghi nhận năm ngoái.

Xét theo cảng đến, cảng Seogwipo trên đảo nghỉ dưỡng Jeju, phía Nam Hàn Quốc, chiếm hơn một nửa tổng số lượt khách quốc tế đến nước này bằng tàu du lịch tính đến hết tháng 8.

Xét theo quốc tịch, công dân Trung Quốc chiếm tỷ trọng lớn nhất, với 57,7% tổng số lượt khách trong giai đoạn trên.

(theo Yonhap)