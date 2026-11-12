Hàn Quốc lần đầu đón hơn 20 triệu lượt khách quốc tế

Sức hút văn hóa góp phần quan trọng giúp du lịch Hàn Quốc lập kỷ lục về lượng khách quốc tế. Ảnh minh họa: AI

Sức lan tỏa toàn cầu của văn hóa Hàn Quốc, đặc biệt là âm nhạc, ẩm thực và các sản phẩm làm đẹp, được xác định là động lực quan trọng thúc đẩy đà tăng trưởng.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, lượng khách quốc tế đến nước này đã vượt mốc 20 triệu lượt vào ngày 12.11, chỉ 14 năm sau khi Hàn Quốc lần đầu đạt 10 triệu lượt khách vào năm 2012.

Với kết quả này, ngành du lịch Hàn Quốc dự kiến tiếp tục thiết lập kỷ lục mới vào cuối năm 2026.

Đáng chú ý, sự gia tăng lượng khách quốc tế đang mang lại nguồn thu lớn hơn cho nền kinh tế, đồng thời mở rộng lợi ích du lịch ra ngoài khu vực thủ đô Seoul.

Theo số liệu của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, tính đến tháng 9.2026, du khách nước ngoài đã chi 15.900 tỉ won (khoảng 10,8 tỉ USD) cho các hoạt động liên quan đến du lịch, tăng 47,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lượng khách nhập cảnh qua các sân bay ngoài khu vực thủ đô Seoul đạt 3,24 triệu lượt, tăng 37,4%; trong khi lượng khách đến qua các cảng biển khu vực đạt 1,58 triệu lượt, tăng 14,5%.

Những con số ấn tượng này cho thấy hoạt động du lịch đang ngày càng lan tỏa đến nhiều địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, sở dĩ có được kết quả trên là nhờ vào sức ảnh hưởng ngày càng lớn của văn hóa đại chúng Hàn Quốc trên trường quốc tế. Bên cạnh đó là sự phối hợp giữa các cơ quan chính phủ và tinh thần hiếu khách của người dân.

Khảo sát năm 2026 với 27.000 người tại 30 quốc gia cho thấy ẩm thực và các sản phẩm làm đẹp của Hàn Quốc đang nhận được sự quan tâm lớn.

Trong đó, 55% số người được hỏi bày tỏ sự quan tâm đến ẩm thực Hàn Quốc và 53% quan tâm đến các sản phẩm làm đẹp của nước này.

Đây được xem là những yếu tố góp phần thúc đẩy nhu cầu trải nghiệm trực tiếp văn hóa và du lịch Hàn Quốc.

Bên cạnh sức hút văn hóa, Chính phủ Hàn Quốc cũng triển khai nhiều biện pháp cải thiện môi trường du lịch. Trong đó có đơn giản hóa thủ tục nhập cảnh, mở rộng các đường bay quốc tế đến sân bay địa phương và tăng cường xử lý những doanh nghiệp có hành vi nâng giá bất hợp lý đối với du khách nước ngoài.

Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Chae Hwi-young nhận định việc vượt mốc 20 triệu lượt khách quốc tế là bước khởi đầu cho mục tiêu đưa Hàn Quốc trở thành cường quốc du lịch có vị thế và sức hút nổi bật trên thế giới.

Dự kiến, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm, lễ đón du khách tại sân bay, chiến dịch quảng bá và các cuộc gặp gỡ với doanh nghiệp trong ngành nhằm lan tỏa thành tựu.

Đồng thời chuẩn bị cơ sở hạ tầng và dịch vụ cho mục tiêu thu hút 30 triệu lượt khách, tiến tới 40 triệu lượt khách quốc tế trong tương lai.

Việc lần đầu vượt ngưỡng 20 triệu lượt khách quốc tế đã khẳng định được sức hấp dẫn ngày càng lớn của Hàn Quốc trên bản đồ du lịch thế giới.

Qua đó còn cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của công nghiệp văn hóa trong việc tạo động lực cho các ngành kinh tế dịch vụ.