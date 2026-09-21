Hàn Quốc kỳ vọng thúc đẩy đối thoại quyết định với Triều Tiên

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Ông Chung Dong Young nhận định như trên trong cuộc gặp tại Seoul với ông Stephen Biegun, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và Đặc phái viên về Triều Tiên dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump nhiệm kỳ đầu tiên, người đang thăm Hàn Quốc với tư cách cá nhân.

Bộ trưởng Chung Dong Young bày tỏ tin tưởng rằng đã đến lúc hướng về tương lai và các quyết định chính trị của Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un có thể giúp thúc đẩy tiến trình này.

Trước đó, Tổng thống Mỹ cũng đã bày tỏ sự quan tâm đến việc nối lại đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay, làm dấy lên suy đoán rằng ông có thể khôi phục chính sách ngoại giao cá nhân trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông, vốn đưa đến 3 cuộc gặp với nhà lãnh đạo Kim Jong Un ở Singapore (2018), Hà Nội (2/2019) và tại làng biên giới liên Triều Panmunjom (tháng 6/2019).

Bộ trưởng Chung Dong Young bày tỏ hy vọng mùa Thu năm nay sẽ xuất hiện "một cơ hội quyết định cho khởi đầu mới trên Bán đảo Triều Tiên".

Trong bài phát biểu quan trọng tại một hội nghị ở thành phố Incheon (miền Tây) hồi tuần trước, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Biegun đề cập đến khả năng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Hàn có thể diễn ra tại Bình Nhưỡng sau hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng 11 tới.

Ông cũng nhấn mạnh, Hàn Quốc nên đóng vai trò trung tâm trong bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào được nối lại, bởi Seoul có lợi ích lớn nhất trong kết quả và không nên bị gạt ra ngoài lề trong các cuộc đàm phán tương lai.

Cựu Thứ trưởng Biegun là người từng đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán cấp làm việc xoay quanh các cuộc gặp thượng đỉnh giữa ông Trump và ông Kim, và dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại cuộc đàm phán cấp làm việc cuối cùng giữa hai quốc gia, được tổ chức tại Stockholm (Thụy Điển) vào tháng 10/2019.