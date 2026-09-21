Hàn Quốc kỳ vọng 'cơ hội quyết định' mở ra khởi đầu mới với Triều Tiên, Mỹ phản ứng gì về động thái mới nhất của Bình Nhưỡng?

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịc Triều Tiên Kim Jong Un gặp nhau trong Hội nghị thượng đỉnh lịch sử tại khách sạn Capella, Singapore ngày 12/6/2019.

Hãng thông tấn Yonhap đưa tin, phát biểu tại cuộc gặp ở Seoul với ông Stephen Biegun, người từng giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ và Đặc phái viên về Triều Tiên trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, ông Chung nói: “Trong 7 năm qua, năng lực hạt nhân của Triều Tiên đã được nâng cao, trong khi thỏa thuận Singapore mang tính lịch sử giữa Mỹ và Triều Tiên đã thụt lùi, còn quan hệ liên Triều hoàn toàn đổ vỡ do thù địch và đối đầu”.

Theo quan chức Hàn Quốc, đã đến lúc “một lần nữa thúc đẩy tiến trình này” và những quyết định chính trị của Tổng thống Trump cùng Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có thể giúp tiến trình được thúc đẩy.

Tổng thống Trump đã bày tỏ quan tâm đến việc nối lại tiếp xúc với nhà lãnh đạo Triều Tiên trong năm nay, làm dấy lên đồn đoán rằng ông có thể khôi phục hoạt động ngoại giao trực tiếp từng dẫn tới ba cuộc gặp với ông Kim Jong Un trong nhiệm kỳ đầu.

Ông Chung bày tỏ hy vọng mùa Thu này sẽ tạo ra “một cơ hội mang tính quyết định để mở ra khởi đầu mới trên Bán đảo Triều Tiên”.

Ông Biegun, người đang thăm Hàn Quốc với tư cách cá nhân, hồi tuần trước cho rằng, Tổng thống Trump có thể đề xuất gặp Chủ tịch Kim Jong Un sau Hội nghị cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) tại Trung Quốc vào tháng 11 và cuộc gặp có thể diễn ra tại Bình Nhưỡng.

Ông cũng nhấn mạnh, Hàn Quốc cần đóng vai trò trung tâm trong bất kỳ nỗ lực ngoại giao nào được nối lại, cho rằng Seoul là bên có lợi ích lớn nhất đối với kết quả của tiến trình và không nên bị gạt ra ngoài các cuộc đàm phán trong tương lai.

Ông Biegun từng đóng vai trò chủ chốt trong các cuộc đàm phán cấp chuyên viên trước các cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un, đồng thời dẫn đầu phái đoàn Mỹ tại cuộc đàm phán cấp chuyên viên cuối cùng giữa hai nước, được tổ chức tại Stockholm vào tháng 10/2019.

Liên quan tình hình Bán đảo Triều Tiên, cùng ngày 21/9, các quan chức ngoại giao cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã điện đàm để chia sẻ thông tin và thảo luận biện pháp ứng phó sau các vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên diễn ra một ngày trước đó.

Trong một thông cáo về cuộc điện đàm, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, cơ quan ngoại giao ba nước duy trì một kênh liên lạc để nhanh chóng chia sẻ thông tin và đánh giá mỗi khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo.

Ngày 20/9, Bình Nhưỡng đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía Biển Nhật Bản, đánh dấu vụ phóng tên lửa đạn đạo thứ 14 của nước này trong năm nay và là vụ phóng đầu tiên trong 8 ngày. Tên lửa thứ nhất bay khoảng 450 km, trong khi tên lửa thứ hai bay hơn 600 km.

Các vụ phóng dường như nhằm đáp trả cuộc tập trận hải quân đa quốc gia Pacific Vanguard do Hạm đội 7 Hải quân Mỹ dẫn đầu và các hoạt động quân sự khác trong khu vực.

Động thái này cũng được cho là thông điệp từ Bình Nhưỡng rằng nước này sẽ tiếp tục tăng cường năng lực quân sự trong bối cảnh kỳ họp cấp cao của Đại hội đồng Liên hợp quốc bắt đầu ngày 22/9 và cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến diễn ra ngày 25/9.

Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương Mỹ cho biết, các vụ phóng tên lửa trên của Triều Tiên không gây ra bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào đối với Washington hoặc các đồng minh.