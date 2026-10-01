Hàn Quốc kiên trì theo đuổi giảm căng thẳng với Triều Tiên

Theo Yonhap, cam kết được nhà lãnh đạo Hàn Quốc đưa ra khi phát biểu tại một sự kiện ngày 1-10. “Những nút thắt trong quan hệ liên Triều vô cùng phức tạp, nhưng chúng ta sẽ từng bước, kiên trì và nhẫn nại tháo gỡ từng nút thắt. Hòa bình và thịnh vượng phải được tạo dựng bằng chính đôi tay của chúng ta. Hình thức an ninh chắc chắn nhất là phải khiến xung đột trở nên không cần thiết. Nói cách khác, đó là tạo dựng hòa bình. Vì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, hai miền Triều Tiên phải tìm cách cùng thắng và xây dựng lòng tin”, Tổng thống Lee Jae Myung phát biểu.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu ngày 1-10. Ảnh: Yonhap

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc cho rằng việc xây dựng lòng tin "bắt đầu bén rễ từng chút một" khi lời nói đi đôi với hành động. Ông kêu gọi Triều Tiên cùng Hàn Quốc đi trên "con đường khôi phục lòng tin và nối lại đối thoại".

Về mặt kỹ thuật, Hàn Quốc và Triều Tiên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh bởi cuộc chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải hiệp ước hòa bình.

Trong "Sách Trắng thống nhất 2026", chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung, vốn nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, lưu ý mối quan hệ liên Triều hiện vẫn gần như đóng băng khi không có hoạt động giao lưu nhân sự hay trao đổi kinh tế nào giữa hai miền trong suốt 5 năm qua. "Sách Trắng thống nhất 2026" đánh dấu lập trường khác biệt đáng kể so với chính quyền tiền nhiệm, phản ánh nỗ lực của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung nhằm hàn gắn mối quan hệ liên Triều dựa trên việc xây dựng lòng tin.

"Sách Trắng thống nhất 2026" nêu 3 nguyên tắc định hướng then chốt là Hàn Quốc tôn trọng chế độ của Triều Tiên, không theo đuổi thống nhất bằng cách sáp nhập và không tiến hành các hoạt động thù địch. Trên cơ sở 3 nguyên tắc trên, Chính phủ Hàn Quốc xác định chính sách tổng thể là chung sống hòa bình và cùng phát triển trên bán đảo Triều Tiên.

Yonhap dẫn kết quả khảo sát do Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình của Hàn Quốc công bố cho thấy gần 60% người dân xứ sở kim chi bày tỏ ủng hộ chính sách của chính quyền Tổng thống Lee Jae Myung nhằm hướng tới thúc đẩy đối thoại và duy trì hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.