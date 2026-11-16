Hàn Quốc kiểm tra kính mắt của thí sinh thi đại học sau vụ thủ khoa gian lận

Quyết định được đưa ra trước thềm kỳ thi đánh giá năng lực đại học quốc gia (CSAT) ngày 19/11, dự kiến thu hút khoảng 550.000 thí sinh tham gia.

Ngày 16/11, Thủ tướng Hàn Quốc Han Sung-sook triệu tập cuộc họp khẩn với các quan chức liên quan, yêu cầu tăng cường biện pháp ngăn chặn gian lận bằng công nghệ cao, đặc biệt là các thiết bị tích hợp AI.

Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc Choi Kyo-jin cho biết giới chức sẽ kiểm tra kỹ kính mắt của thí sinh nhằm bảo đảm môi trường thi cử công bằng và an toàn. Kính thông minh đã được đưa vào danh sách vật dụng bị cấm trong phòng thi, trong khi hành vi gian lận bằng thiết bị điện tử có thể dẫn đến xử lý hình sự.

Động thái này diễn ra sau khi người đạt điểm cao nhất trong kỳ thi cấp chứng chỉ kế toán thuế quốc gia thừa nhận đã sử dụng camera siêu nhỏ, điện thoại thông minh và AI để gian lận.

Trong video đăng tải ngày 15/11, người này công khai xin lỗi và cho biết đã trình báo hành vi gian lận với cảnh sát Seoul. Trước đó, kết quả thi cao bất thường của người này đã làm dấy lên nghi vấn trong nhiều tháng.

Người đàn ông thừa nhận trên kênh YouTube rằng anh ta đã gian lận trong kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế bằng cách sử dụng một chiếc camera thu nhỏ, một chiếc điện thoại thông minh và AI. Ảnh chụp màn hình

Vụ việc gây chấn động tại Hàn Quốc, nơi các kỳ thi quốc gia được tổ chức nghiêm ngặt và có ảnh hưởng lớn đến cơ hội học tập, nghề nghiệp của người dân.

Đặc biệt, kỳ thi CSAT được xem là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới. Mỗi năm, hàng trăm nghìn thí sinh phải trải qua nhiều giờ làm bài căng thẳng. Trong phần thi nghe hiểu tiếng Anh, các chuyến bay tại Hàn Quốc thậm chí phải tạm dừng cất cánh và hạ cánh để hạn chế tiếng ồn.

Sự phát triển nhanh chóng của AI đang đặt ra những thách thức mới đối với công tác giám sát thi cử. Khác với phương thức gian lận truyền thống, kính thông minh có thể tích hợp camera, micro, loa và các công cụ AI, cho phép người dùng bí mật ghi nhận câu hỏi và nhận câu trả lời chỉ trong vài giây.

Những thiết bị này ngày càng phổ biến trên thị trường. Meta đã hợp tác với Ray-Ban ra mắt kính thông minh tích hợp AI từ cuối năm 2023 và liên tục giới thiệu các phiên bản mới.

Không riêng Hàn Quốc, nhiều quốc gia châu Á cũng đang đối mặt với tình trạng gian lận bằng kính thông minh.

Đầu năm nay, hai thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh tại Hàn Quốc bị phát hiện sử dụng loại thiết bị này. Tại Đài Loan, một thí sinh dự thi vào trường y danh tiếng cũng bị phát hiện đeo kính thông minh sau khi giám thị nhận thấy những biểu hiện bất thường và kiểm tra gọng kính.

Trong khi đó, Trung Quốc đã áp dụng biện pháp kiểm tra kính mắt của thí sinh trong kỳ thi tuyển sinh đại học quốc gia vào tháng 6, kỳ thi thu hút hơn 10 triệu người tham gia mỗi năm.

Các vụ việc cho thấy sự phổ biến của thiết bị AI đang buộc nhiều quốc gia phải xem xét lại phương thức giám sát thi cử, nhằm bảo vệ tính minh bạch và công bằng trong các kỳ thi quan trọng.