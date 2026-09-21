Hàn Quốc khôi phục cơ chế quân sự riêng để giữ chân nhân tài AI

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Theo đó, Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin - truyền thông Hàn Quốc do nghị sĩ Hwang Jung-a thuộc đảng Dân chủ cầm quyền thu thập, hiện có 4 doanh nghiệp được đề xuất tham gia chương trình. Các đơn vị gồm: LG Electronics, Samsung Electronics, Samsung Medison và HD Hyundai Robotics đã đề xuất tổng cộng 81 vị trí tại 9 viện nghiên cứu, thấp hơn mức 120 chỉ tiêu được dành cho các tập đoàn lớn.

Chương trình phục vụ thay thế này cho phép các nhà nghiên cứu khoa học kỹ thuật đủ điều kiện, có bằng thạc sĩ hoặc tiến sĩ, hoàn thành nghĩa vụ quân sự thông qua 3 năm làm công tác nghiên cứu.

Cơ chế này hiện vẫn duy trì ở các trường đại học, viện nghiên cứu công lập và doanh nghiệp nhỏ, nhưng đã bị đình chỉ cấp chỉ tiêu mới cho doanh nghiệp lớn từ năm 2013 để ưu tiên hỗ trợ nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ tuyển dụng nhân lực nghiên cứu và phát triển (R&D).

Chính phủ Hàn Quốc hiện đang khôi phục cơ chế này tại các phòng thí nghiệm AI của các tập đoàn lớn nhằm củng cố ngành công nghiệp trong nước và giữ chân chuyên gia trước nguy cơ chuyển ra nước ngoài làm việc.

Tháng 6 vừa qua, Cơ quan Quản lý Nhân lực Quân sự Hàn Quốc (MMA) nhấn mạnh mục tiêu cung cấp sự hỗ trợ có trọng tâm để phát triển đội ngũ nhà nghiên cứu trong các lĩnh vực được quốc gia ưu tiên.

Dù vậy, số lượng hồ sơ ban đầu cho thấy chương trình có thể gặp khó khăn để lấp đầy chỉ tiêu khi 9 viện nghiên cứu đề xuất chỉ đăng ký hơn 2/3 số suất hiện có, để ngỏ 39 suất chưa có đơn.

Theo MMA, để đủ điều kiện tham gia, doanh nghiệp lớn phải đáp ứng 3 tiêu chí: dành ít nhất 5% doanh thu cho R&D, hoạt động trong lĩnh vực không cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và chứng minh được những thành tựu nghiên cứu có thể kiểm chứng khách quan.

Các quan chức trong ngành cho biết một số đơn vị đăng ký đã không được đưa vào danh sách đề xuất do không đáp ứng các yêu cầu đặt ra. Hơn nữa, 4 doanh nghiệp được đề xuất vẫn chưa chắc chắn được cấp suất vì MMA cần phê duyệt và quyết định hạn ngạch cho từng đơn vị, khiến số lượng cuối cùng có thể thấp hơn 81 suất.

Thời hạn phân bổ kéo dài 3 năm cũng làm dấy lên lo ngại về khả năng mang lại sự hỗ trợ lâu dài cho tuyển dụng và nghiên cứu AI.

Nghị sĩ Hwang Jung-a nhận định, việc tái khởi động cơ chế phân bổ suất cho các doanh nghiệp lớn sau 14 năm sẽ giúp các nhà nghiên cứu trẻ có cơ hội hoàn thành nghĩa vụ tại những cơ sở sở hữu hạ tầng nghiên cứu hàng đầu đất nước.

Tuy nhiên, bà cũng nhấn mạnh các yêu cầu khắt khe hiện tại có thể làm hạn chế tác động của chương trình, đồng thời kêu gọi Chính phủ nên mạnh dạn mở rộng phạm vi tiếp cận để bảo đảm nỗ lực thu hút nhân tài mang lại lợi ích thiết thực.