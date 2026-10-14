Hàn Quốc: Khoảng 7.000 người sơ tán do cháy lớn tại nhà máy hóa chất

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Đám cháy bắt đầu vào khoảng 9 giờ 41 phút sáng cùng ngày theo giờ địa phương tại nhà máy sản xuất hóa chất ở Ulsan, cách thủ đô Seoul khoảng 300km về phía đông nam.

Cả 12 nhân viên làm việc tại nhà máy đều sơ tán an toàn và không có thương vong.

Đám cháy xuất phát từ một bồn chứa ngoài trời chứa 8.000 lít toluen, một chất có khả năng bắt cháy cao.

Đám cháy bùng phát lan sang bãi cỏ trong khu vực lân cận. Ngọn lửa cũng có nguy cơ lan sang các bồn chứa hóa chất gần đó.

Khói đen dày đặc cùng mùi hóa chất độc hại bao trùm khu vực chung quanh. Để bảo đảm an toàn, khoảng 7.000 công nhân tại công trường xây dựng một nhà máy hóa dầu gần đó đã được sơ tán.

Nhân viên tại các cơ sở kinh doanh trong khu vực đó cũng được sơ tán để phòng ngứa các tình huống không mong đợi.

Vụ cháy khiến cơ quan chức năng phòng cháy, chữa cháy ban hành lệnh huy động lực lượng trên toàn quốc, điều động các phương tiện chữa cháy chuyên dụng, trực thăng và hơn 200 nhân viên từ các thành phố và địa phương lân cận đến ứng phó.

Đám cháy được khống chế vào khoảng 13 giờ 34 phút và dập tắt hoàn toàn lúc 13 giờ 50 phút cùng ngày.

Nhà chức trách đang điều tra nguyên nhân chính xác của vụ việc và đánh giá mức độ thiệt hại.