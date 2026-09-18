Hàn Quốc khẳng định không triển khai quân đội tại Trung Đông

"Không có cuộc triển khai nào khiến chúng ta bị cuốn vào cuộc chiến hay can thiệp vào cuộc chiến, và cũng không có bất kỳ cuộc triển khai tài sản quân sự nào", ông Lee nói tại cuộc họp báo ngày 18/9. "Chúng tôi đã giữ vững nguyên tắc đó cho đến nay, và nguyên tắc đó sẽ không thay đổi trong thời gian tới".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Ảnh chụp màn hình.

Tổng thống Hàn Quốc cho biết nước này không có kế hoạch đưa quân chiến đấu hoặc đặt lực lượng dưới quyền chỉ huy của nước ngoài. Tuy nhiên, Seoul có thể tiến hành các "hoạt động tối thiểu" để bảo vệ tàu thương mại, tuyến vận chuyển dầu mỏ và công dân Hàn Quốc.

Chính phủ của Tổng thống Lee Jae Myung đang xem xét tăng cường hoạt động của Đơn vị Cheonghae, lực lượng hải quân Hàn Quốc hiện hoạt động gần eo biển Hormuz, nhằm ứng phó các mối đe dọa đối với tàu thuyền và công dân nước này.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh Mỹ gia tăng sức ép yêu cầu Hàn Quốc đóng góp quân sự tại eo biển Hormuz. Ngày 14/9, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố trên MXH Truth Social rằng các nước hưởng lợi từ dòng dầu qua eo biển nhưng không hỗ trợ Mỹ sẽ phải bồi thường sau khi chiến sự kết thúc.

Đề nghị triển khai quân của Mỹ vấp phải phản đối trong Đảng Dân chủ Đồng hành cầm quyền tại Hàn Quốc. Tại Quốc hội Hàn Quốc ngày 17/9, các nghị sĩ nhận định việc phái quân không phù hợp với lợi ích quốc gia và an toàn của công dân nước này.

Ông Kang Shin Chul, người được đề cử làm Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc, trước đó cũng cho rằng mọi quyết định liên quan eo biển Hormuz phải dựa trên lợi ích quốc gia và an toàn của người dân, đồng thời xác nhận Seoul chưa đưa ra quyết định chính thức.

Trước đó vào ngày 17/9, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã có cuộc gặp với Giám đốc điều hành Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) Fatih Birol tại Seoul, thừa nhận khủng hoảng khu vực đang cản trở quá trình chuyển đổi năng lượng của Hàn Quốc và cam kết tăng hợp tác với IEA để củng cố chuỗi cung ứng năng lượng.