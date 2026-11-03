Hàn Quốc khẩn trương xử lý vụ rò rỉ dữ liệu liên quan đến Tổng thống ​

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Ngày 3/11, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết đang tiến hành cấp lại hộ chiếu cho Tổng thống Lee Jae Myung và Đệ nhất phu nhân Kim Hae Kyung, sau khi thông tin hộ chiếu cùng dữ liệu cá nhân của hai người bị rò rỉ trên một trang web liên quan đến an ninh mạng.

Vụ việc đang được cảnh sát và các cơ quan chức năng điều tra, bước đầu được xác định là sự cố rò rỉ dữ liệu, không phải cuộc tấn công mạng từ bên ngoài.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết vụ việc ảnh hưởng đến thông tin cá nhân của 168 người từng tham gia chuyến công du của Tổng thống Lee đến châu Âu hồi tháng 6 năm nay, bao gồm lãnh đạo cấp cao, thành viên nội các, quan chức Phủ Tổng thống, Bộ Ngoại giao, nhân viên an ninh và phóng viên tháp tùng đoàn. Dữ liệu bị lộ được cho là bao gồm họ tên, đơn vị công tác, chức vụ, ngày sinh, số hộ chiếu và thời hạn hiệu lực của hộ chiếu.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết một tệp dữ liệu mang tên “Danh sách hành khách (Hàn Quốc-Bỉ)” được tải lên trang web từ ngày 2/6, trước thời điểm Tổng thống Lee khởi hành chuyến công du châu Âu ngày 9/6, và tồn tại công khai trong nhiều tháng.

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhận định định dạng tệp tương tự các bảng dữ liệu thường được cơ quan này sử dụng, song chưa thể xác nhận đây là tài liệu chính thức do có khả năng đã bị chỉnh sửa sau khi được tạo lập.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Park Doo Oon cho biết cơ quan này đang phối hợp với cảnh sát và các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân, quá trình và trách nhiệm trong vụ việc.

Các biện pháp rà soát toàn diện cũng được triển khai, bao gồm kiểm tra kỹ thuật máy tính và tài khoản thư điện tử được sử dụng trong quá trình chuẩn bị chuyến công du của Tổng thống hồi tháng 6. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đồng thời yêu cầu gỡ bỏ dữ liệu bị lộ và kiểm tra nguy cơ rò rỉ thêm thông tin cá nhân khác.

Vụ việc làm dấy lên lo ngại về an ninh quốc gia do dữ liệu bị lộ không chỉ liên quan đến lãnh đạo cấp cao mà còn bao gồm thông tin của các nhân viên an ninh, y tế và kiểm tra thực phẩm thường xuyên tháp tùng Tổng thống. Những dữ liệu này có thể làm lộ danh tính, thành phần và một số thông tin liên quan đến hoạt động bảo vệ nguyên thủ quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra. Phủ Tổng thống Hàn Quốc cũng tổ chức cuộc họp khẩn do Chánh Văn phòng Tổng thống Lim Kwang Hyun chủ trì, yêu cầu làm rõ toàn bộ phạm vi sự cố, xác định trách nhiệm cá nhân và rà soát quy trình bảo mật đối với các chuyến công du nước ngoài của Tổng thống.

Vụ việc đang đặt ra những câu hỏi về quy trình quản lý, lưu trữ và bảo vệ dữ liệu mật trong hoạt động đối ngoại của Hàn Quốc, đặc biệt là thông tin liên quan đến nguyên thủ quốc gia và lực lượng bảo vệ./.