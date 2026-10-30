Hàn Quốc:Khám phá 110 cung đường ngập sắc lá vàng giữa lòng Seoul

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Chính quyền Thủ đô Seoul vừa công bố danh sách 110 tuyến đường ngắm lá mùa thu năm 2026. Các tuyến đường bao gồm phố rợp bóng cây, đường đi bộ ven sông, công viên công cộng và những cung đường đi bộ, với thời điểm lá cây chuyển màu đẹp nhất dự kiến từ cuối tháng 10 đến đầu hoặc giữa tháng 11.

Các tuyến đường có nhiều loại cây khác nhau như bạch quả, zelkova, anh đào Yoshino và metasequoia, tạo nên những sắc thái cảnh quan riêng tại nhiều khu vực trong thành phố.

Chính quyền thành phố chia 110 tuyến đường thành 4 nhóm, gồm 20 tuyến phố trong đô thị, 19 tuyến ven sông, 28 tuyến trong công viên và 43 tuyến đường đi bộ.

Trong số những địa điểm nổi bật có phố Samcheong-dong, đường Deoksu Palace và phố Itaewon-ro. Với những người yêu thích cảnh quan sông nước, các tuyến đường dọc suối Jungnang và suối Ui là những lựa chọn đáng chú ý.

Rừng Seoul và Công viên Haneul cũng nằm trong danh sách các điểm ngắm lá mùa thu được đề xuất. Trong khi đó, Walkerhill-ro và Hangeulbiseok-gil được giới thiệu là những tuyến đường đi bộ có cảnh quan đẹp.

Một số địa điểm khác đáng chú ý là đường mòn Metasequoia nối Công viên Haneul với Công viên Noeul. Tuyến đường dài 2,3km này có những lối đi bằng gỗ với độ dốc thoai thoải. Tại đường mòn suối Anyang, sắc lá mùa thu hòa quyện với những khóm lau sậy và cỏ bạc dọc hai bên dòng nước, tạo nên khung cảnh đặc trưng của mùa thu.

Theo thống kê của Chính quyền Thủ đô Seoul, 110 tuyến đường có tổng chiều dài 167,03km, với 72.447 cây xanh.

Người dân có thể tra cứu bản đồ các tuyến đường và thông tin vị trí thông qua ứng dụng Smart Seoul Map hoặc website của Chính quyền Thủ đô Seoul.