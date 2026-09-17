Hàn Quốc khai trương Không gian ASEAN tại Jeonju: Thêm một điểm hẹn cho ngoại giao văn hóa

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương Không gian ASEAN tại Jeonju ngày 17/9.

Tổng thư ký AKC Kim Jae-shin, Thị trưởng Jeonju Cho Ji-hun và Đại sứ Philippines tại Hàn Quốc Bernadette Therese C. Fernandez, đại diện nước Chủ tịch ASEAN 2026 và Tổng Vụ trưởng phụ trách ASEAN và các vấn đề Đông Nam Á thuộc Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Kwon Jae-hwan tham dự và phát biểu tại buổi lễ.

Đây là Không gian ASEAN thứ ba được AKC thành lập tại Hàn Quốc, sau các không gian tại Seoul và Jeju, đồng thời là địa điểm giao lưu văn hóa ASEAN-Hàn Quốc đầu tiên tại khu vực Honam.

Với vị trí nằm giữa Seoul và Jeju, Jeonju được kỳ vọng trở thành điểm kết nối, đưa văn hóa và nghệ thuật ASEAN đến gần hơn với người dân và du khách bên ngoài khu vực thủ đô.

Tổng thư ký AKC Kim Jae-shin phát biểu chào mừng tại lễ khai trương Không gian ASEAN tại Jeonju.

Không gian ASEAN tại Jeonju được đặt tại Trung tâm Văn hóa Truyền thống Hàn Quốc, gần Làng Hanok Jeonju, một trong những điểm đến văn hóa và du lịch nổi tiếng của Hàn Quốc.

AKC kỳ vọng địa điểm này sẽ trở thành một nền tảng ngoại giao văn hóa, nơi văn hóa Hàn Quốc và văn hóa ASEAN cùng hiện diện, giao lưu tại một thành phố giàu truyền thống văn hóa của Hàn Quốc.

AKC cho biết, Không gian ASEAN tại Jeonju sẽ không chỉ là địa điểm trưng bày mà còn được vận hành như một nền tảng giao lưu văn hóa lâu dài. Sau lễ khai trương, AKC phối hợp với Quỹ Văn hóa Jeonju tổ chức nhiều chương trình dành cho người dân địa phương và du khách.

Đại sứ Philippines tại Hàn Quốc Bernadette Therese C. Fernandez phát biểu chúc mừng tại lễ khai trương Không gian ASEAN tại Jeonju.

Trong đó, chương trình ASEAN Brunch Box được tổ chức với sự phối hợp của Lee Sung Dang, một tiệm bánh nổi tiếng tại Gunsan, kết hợp các sản phẩm đặc trưng của tiệm với cà phê Timor-Leste.

Chương trình ASEAN Cooking Class sẽ giới thiệu cách chế biến và thưởng thức các món ăn ASEAN, trong đó có bánh xèo Việt Nam và nasi goreng của Indonesia, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia ẩm thực ASEAN. Hai chương trình dự kiến được tổ chức mỗi tháng một lần vào các ngày thứ Bảy được lựa chọn.

Nhân dịp khai trương, AKC tổ chức triển lãm đầu tiên mang tên ASEAN: Đôi tay nối dài thời gian (ASEAN: Where Hands Bridge Time), giới thiệu văn hóa truyền thống của 11 nước thành viên ASEAN thông qua hình ảnh đôi tay của các nghệ nhân.

Các đại biểu tham dự lễ khai trương Không gian ASEAN tại Jeonju tham quan triển lãm đầu tiên mang tên “ASEAN: Đôi tay nối dài thời gian”

Khoảng 70 hiện vật văn hóa truyền thống, gồm mặt nạ, sản phẩm dệt, nhạc cụ và rối bóng, được các nghệ nhân ASEAN chế tác và lưu truyền qua nhiều thế hệ sẽ được trưng bày.

Theo AKC, với sự phối hợp của các đại sứ quán ASEAN tại Hàn Quốc và các cơ quan văn hóa của các nước thành viên, đây là lần đầu tiên tại Hàn Quốc có một triển lãm quy mô lớn quy tụ các đại diện di sản văn hóa của cả 11 nước ASEAN tại cùng một địa điểm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tổng thư ký AKC Kim Jae-shin cho biết, trung tâm này sẽ tiếp tục tổ chức các triển lãm và chương trình đa dạng, qua đó đưa Không gian ASEAN tại Jeonju trở thành một địa điểm giao lưu văn hóa quan trọng giữa Hàn Quốc và ASEAN, đồng thời giúp văn hóa ASEAN đến gần hơn với công chúng.