Hàn Quốc khai trương căn cứ chuyển đổi AI đầu tiên của quân đội

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-baek quan sát màn trình diễn của robot có chân trong chuyến thăm trung tâm điều hành an ninh và giám sát dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Ảnh: Trang thông tin Chính phủ Hàn Quốc

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, lễ khai trương căn cứ chuyển đổi AI (AX) đầu tiên của Lục quân được tổ chức tại Pangyo, phía nam Thủ đô Seoul, với sự tham dự của khoảng 150 đại biểu, trong đó có các quan chức thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin - truyền thông và Bộ Công nghiệp.

AI vật lý là công nghệ tích hợp trí tuệ nhân tạo vào các hệ thống vật lý, như robot hoặc thiết bị có khả năng tương tác với thế giới thực.

Căn cứ được thiết kế để thu thập dữ liệu AI vật lý và sử dụng các mô hình AI để huấn luyện robot hình người cùng robot đa chân. Thông qua việc kết hợp trí tuệ nhân tạo với các hệ thống robot có khả năng tương tác với môi trường thực tế, Hàn Quốc hướng tới xây dựng một trung tâm quốc phòng hàng đầu thế giới về AI vật lý.

Theo kế hoạch, các mô hình AI sau khi được huấn luyện sẽ hỗ trợ robot thực hiện nhiều nhiệm vụ, như vận chuyển hàng hóa đến những khu vực nguy hiểm, xử lý vật liệu nổ và rà phá bom mìn. Việc đưa robot vào các nhiệm vụ này được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời hạn chế nguy cơ binh sĩ phải trực tiếp tiếp xúc với các mối đe dọa trên thực địa.

Động thái trên nằm trong kế hoạch thúc đẩy đổi mới quốc phòng dựa trên AI của Hàn Quốc. Bộ Quốc phòng nước này dự kiến tăng cường kết nối công nghệ AI từ khu vực tư nhân với nhu cầu thực tế của quân đội, qua đó đẩy nhanh quá trình nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các giải pháp công nghệ mới trong lĩnh vực quân sự.

Theo kế hoạch, các quân chủng và Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc sẽ lần lượt thành lập tổng cộng 5 căn cứ chuyển đổi AI trên cả nước. Trong đó, một căn cứ của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân dự kiến được đặt tại quận Yongsan, Thủ đô Seoul.

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