Hàn Quốc: Khắc lại Đại Tạng Kinh Triều Tiên, dự kiến kéo dài cả thế kỷ

Chùa Hải Ấn (Haeinsa), một trong những ngôi chùa Phật giáo nổi tiếng tại Hàn Quốc, vừa khởi động dự án khắc lại bộ Đại Tạng Kinh Triều Tiên - di sản kinh điển đồ sộ gồm hơn 80.000 mộc bản Phật giáo được chế tác dưới triều đại Cao Ly cách đây hơn 750 năm.

Ngày 29/10, tại huyện Hapcheon, tỉnh Nam Gyeongsang, phía Nam bán đảo Triều Tiên, nhà chùa đã tổ chức một buổi lễ đặc biệt, chính thức phát nguyện trước đức Phật về việc thực hiện công trình.

Buổi lễ có sự tham dự của chư tăng ni, nghệ nhân, đại diện chính quyền và đông đảo phật tử. Đây được xem là dấu mốc khởi đầu cho dự án có thể cần từ 50 đến 100 năm mới hoàn thành. Theo truyền thông Hàn Quốc, sự kiện thu hút hơn 2.000 người tham dự.

Nguồn ảnh: en.yna.co.kr

Bộ Đại Tạng Kinh hiện hữu, có tên gọi trong tiếng Hàn là Palman Daejanggyeong (Bát vạn Đại Tạng Kinh), gồm 81.352 mộc bản, lưu giữ các kinh điển Phật giáo, giới luật dành cho hàng xuất gia và những bộ chú giải giáo lý. Toàn bộ mộc bản được khắc trong khoảng thời gian từ năm 1236 đến năm 1251, dưới triều đại Cao Ly (918-1392), khi vương quốc này liên tiếp phải đối mặt với các cuộc xâm lược của quân Mông Cổ.

Công trình ban đầu được khởi xướng một phần như một nỗ lực mang tinh thần Phật giáo nhằm cầu nguyện quốc gia được che chở, chiến tranh sớm chấm dứt.

Những mộc bản này nổi tiếng bởi độ chính xác, nghệ thuật thư pháp và kỹ thuật chế tác tinh xảo. Năm 2007, UNESCO đưa Đại Tạng Kinh Triều Tiên vào Chương trình Ký ức Thế giới (Memory of the World Register). Trước đó, năm 1995, khu nhà lưu giữ mộc bản tại chùa Hải Ấn, mang tên Janggyeong Panjeon (Tàng Kinh Các), đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới.

Theo đại diện chùa Hải Ấn, dự án mới không đơn thuần là việc sao chép những mộc bản hiện có, mà còn hướng đến phục hưng tinh thần tín tâm, sự phát nguyện và kỹ nghệ thủ công truyền thống đã làm nên công trình nguyên bản. Ban tổ chức cho biết những thách thức của thời đại như xung đột vũ trang, biến đổi khí hậu và sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo (AI) cũng là những lý do thôi thúc nhà chùa thực hiện dự án.

Trụ trì chùa Hải Ấn, Hòa thượng Haeil, nhấn mạnh rằng công nghệ hiện đại, dù phát triển đến đâu, cũng không thể tự mình tái tạo trọn vẹn ý nghĩa tâm linh của những mộc bản nguyên gốc.

“Công nghệ in 3D có thể tạo ra những mộc bản với độ chính xác và vẻ đẹp thẩm mỹ trên 95%, nhưng việc chế tác 80.000, thậm chí 80 triệu mộc bản sẽ có ý nghĩa gì nếu thiếu đi sự thành tâm?”, Hòa thượng Haeil chia sẻ.

Ngài nói thêm: “Đại Tạng Kinh Triều Tiên nguyên bản được khắc trong thời kỳ quân Mông Cổ xâm lược, xuất phát từ tinh thần tận hiến sâu sắc và khát vọng chân thành muốn bảo vệ tương lai của đất nước cùng nhân dân. Ngày nay, việc tiếp nối chính tinh thần phát nguyện ấy có ý nghĩa vô cùng quan trọng”. (Korea.net)

Để bảo đảm tính kế thừa, các mộc bản mới sẽ chủ yếu được chế tác bằng phương pháp truyền thống. Kết quả phân tích những mộc bản nguyên bản cho thấy khoảng 75% được làm từ gỗ Anh Đào mọc hoang và khoảng 15% sử dụng gỗ lê dại. Đến nay, chùa Hải Ấn đã tiếp nhận 320 tấn gỗ anh đào và bắt đầu trồng hàng nghìn cây mới nhằm chủ động nguồn nguyên liệu cho các giai đoạn tiếp theo.

Nhà chùa cũng dự kiến khôi phục kỹ thuật ngâm gỗ trong thời gian ba năm trước khi đưa vào chế tác. Một hồ ngâm nước muối có diện tích 660 m² sẽ được xây dựng gần khu vực ven biển, nơi khoảng 50 tấn gỗ được ngâm để xử lý và bảo quản. Bên cạnh đó, một hồ nước ngọt có quy mô nhỏ hơn sẽ được sử dụng để các nhà nghiên cứu so sánh, đánh giá những phương pháp bảo quản khác nhau. Công nghệ sấy bằng tia hồng ngoại cùng một số kỹ thuật hiện đại khác cũng sẽ được đưa vào thử nghiệm.

Đào tạo thế hệ nghệ nhân khắc mộc bản kế tiếp là một trong những trụ cột quan trọng của dự án. Năm 2023, chùa Hải Ấn đã thành lập một tổ chức chuyên trách để điều phối công trình, sau đó mở trường đào tạo nghề khắc mộc bản. Đến nay, 670 tăng ni và cư sĩ đã được hướng dẫn, truyền dạy kỹ thuật bởi các nghệ nhân được công nhận là những người nắm giữ di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia hoặc cấp địa phương.

Chương trình đào tạo kéo dài năm năm, hoàn toàn miễn học phí và mở rộng cơ hội tham gia cho cả tăng ni, cư sĩ nước ngoài. Chùa Hải Ấn kỳ vọng có thể đào tạo tổng cộng 300 nghệ nhân lành nghề, trong đó khoảng 100 người sẽ trực tiếp tham gia chế tác bộ Đại Tạng Kinh mới.

Ông Woo Cho-hyun, hiệu trưởng một trường tiểu học tại thành phố Changwon, hiện đang theo học tại trường khắc mộc bản để chuẩn bị cho giai đoạn nghỉ hưu, đã chia sẻ về sự công phu và nhịp độ tỉ mỉ của công việc.

“Tôi nghĩ đây sẽ là một cách sử dụng thời gian nghỉ hưu rất có ý nghĩa, vì vậy tôi đang toàn tâm toàn ý tham gia chương trình và học hỏi các kỹ năng. Tôi mất khoảng một tháng để hoàn thành việc khắc một mộc bản duy nhất”, ông Woo cho biết. (Korea.net)

Song song với công tác đào tạo và chế tác, chùa Hải Ấn còn lên kế hoạch xây dựng một khu phức hợp mang tên “Thị trấn Đại Tạng Kinh” (Tripitaka Town), trên khu đất thuộc sở hữu của nhà chùa, với diện tích khoảng 330.000 m². Khu vực này sẽ có các cơ sở lưu trú và ăn uống, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của khoảng 300 người tham gia đào tạo và trực tiếp thực hiện công trình.

Tổng kinh phí dự kiến cho toàn bộ dự án dao động từ 3.000 đến 5.000 tỷ won Hàn Quốc, do chùa Hải Ấn đảm nhận. Ban tổ chức cho biết đây là một công trình vượt ra ngoài khuôn khổ thời gian của một thế hệ, có thể được tiếp nối qua nhiều thế hệ và chỉ hoàn thành sau khoảng một thế kỷ nữa.

Phật giáo hiện vẫn là một trong những truyền thống tôn giáo lớn tại Hàn Quốc, mặc dù tỷ lệ người dân nhận mình là phật tử đã giảm trong những thập niên gần đây. Theo ước tính của Trung tâm Nghiên cứu Pew (Pew Research Center), năm 2020, phật tử chiếm khoảng 19% dân số Hàn Quốc.

Tác giả: Justin Whitaker/Chuyển ngữ: Thường Nguyên

Nguồn:https://www.buddhistdoor.net/news/haein-temple-launches-century-long-project-to-recarve-the-tripitaka-koreana/